Головнокомандувач ЗСУ підбив підсумки операції на Курщині за три місяці.

Олександр Сирський підбив підсумки операції у Курській області і заявив, що армія рф на цьому напрямку втратили більше 20 тисяч військових вбитими і пораненими.

Про це Генштаб ЗСУ написав на Facebook-сторінці.

"За майже три місяці операції станом на 5 листопада 2024 року втрати противника на Курському напрямку в особовому складі становлять 20842 особи, з них: ліквідовано – 7905, поранені – 12220, полон – 717", - йдеться в дописі.

Українські військові повідомили, що було знищено 1101 одиницю озброєння і військової техніки ворога: 54 танки, 276 бойових броньованих машини, 107 гармат та мінометів, 5 РСЗВ і 659 одиниць автомобільної техніки.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що москва зосередила на Курщині 45 тисяч військових, і планує збільшити їх кількість. "Власних військ рф на цей напрямок не вистачає, тому вони намагаються залучити туди військових з Північної Кореї", - сказав Сирський.

За його словами, росіяни хотіли захопити більше територій на півночі України у Сумській області.

Проте Сили оборони зробили превентивний крок та продовжують нищити ворога на його території.

"За проявлені героїзм та успішні дії під час Курської операції державними нагородами відзначено близько 2000 українських військовослужбовців", - підсумував Сирський.

Нагадаємо, що 6 серпня з'явилися повідомлення про бої на кордоні з росією. російські провоєнні канали звинуватили Україну в прориві кордону, проте в Генеральному штабі Збройних сил не коментували цю інформацію.

Вже наступного дня росіяни заплутались у версіях подій в Курській області.