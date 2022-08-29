НОВИНИІТ-армія з 15 по 28 серпня вивела з ладу понад 450 онлайн-ресурсів росії, серед яких - центральний банк, популярні сервіси переказу грошей та сервіс пошуку роботи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За два тижні ІТ-армія вивела з ладу понад 450 російських ресурсів
Фото: Ukrinform
Про це Міністерство цифрової трансформації повідомляє у Телеграмі.
З 15 до 28 серпня ІТ-армія заблокувала центральний банк рф, партію "справедливая россия - патриоты - за правду", рітейл-компанію DNS, низку пропагандистських ЗМІ, російські сайти у тимчасово окупованому Криму.
Кібератака на центральний банк рф вивела його з ладу. Банку довелося відключати свої сервіси та обмін електронними документами. Це паралізувало роботу з фінустановами та реєстрами і дестабілізувало роботу інших банків росії.
ІТ-армія також призупинила роботу російських аналогів банківських сервісів, через які росіяни могли оформляти міжнародні віртуальні карти і переказувати гроші.
Атака ІТ-армії вивела з ладу сайт пошуку роботи SuperJob, який почав діяти у тимчасово захоплених регіонах України. Завдяки сервісу пошуку роботи росіяни швидко відкривали вакансії та працевлаштовували своїх людей на захоплених територіях, щоб повноцінно встановити там свою владу.
ІТ-армія зупинила роботу сайту рітейл-компанії DNS, що дозволяла росіянам безперешкодно незаконно імпортувати українські товари в рф.
ІТ-фахівці виводили з ладу ТАСС, РИА "Новости", "Московский комсомолец" та їх окремі проєкти. За час простою ці ресурси загалом втратили понад мільйон потенційних споживачів пропаганди.
Нагадаємо, українські хакери зламали телебачення в окупованому Криму, показавши звернення президента Володимира Зеленського.
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29 08 2022 14:08 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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