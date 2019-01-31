За минулу добу бойовики сім разів порушили режим припинення вогню

30 січня російські окупаційні війська сім разів порушили режим припинення вогню, в тому числі три рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій наших захисників велися: з ручних гранатометів – в районі селища ПАВЛОПІЛЬ; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу міста МАР'ЇНКА; з гранатометів – в районі населеного пункту НОВОМИХАЙЛІВКА", - інформує прес-центр штабу ООС.

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв наші позиції: з мінометів калібру 82 мм. – в районі населеного пункту КРЯКІВКА; з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї мінометів – в районі ХУТОРА ВІЛЬНИЙ; з мінометів калібру 82 мм. – в районі міста ПОПАСНА; з мінометів калібру 82 мм. – в районі населеного пункту КРИМСЬКЕ та зенітної установки ЗУ-23-2 встановленої на МТЛБ-У. Вмілими діями українських військових мінометну батарею противника було подавлено, МТЛБ-У та зенітну установку знищено", йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, 30 січня, двох окупантів знищено, троє отримали важкі поранення.

Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних не постраждав.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Українські захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.