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За минулу добу бойовики сім разів порушили режим припинення вогню

За даними розвідки, 30 січня, двох окупантів знищено, троє отримали важкі поранення
30 січня російські окупаційні війська сім разів порушили режим припинення вогню, в тому числі три рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
За минулу добу бойовики сім разів порушили режим припинення вогню Фото: ООС

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій наших захисників велися: з ручних гранатометів – в районі селища ПАВЛОПІЛЬ; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу міста МАР'ЇНКА; з гранатометів – в районі населеного пункту НОВОМИХАЙЛІВКА", - інформує прес-центр штабу ООС.

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв наші позиції: з мінометів калібру 82 мм. – в районі населеного пункту КРЯКІВКА; з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї мінометів – в районі ХУТОРА ВІЛЬНИЙ; з мінометів калібру 82 мм. – в районі міста ПОПАСНА; з мінометів калібру 82 мм. – в районі населеного пункту КРИМСЬКЕ та зенітної установки ЗУ-23-2 встановленої на МТЛБ-У. Вмілими діями українських військових мінометну батарею противника було подавлено, МТЛБ-У та зенітну установку знищено", йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, 30 січня, двох окупантів знищено, троє отримали важкі поранення.

Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних не постраждав.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Українські захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Нагадаємо, що 29 січня бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню, тричі застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння.

 

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31 01 2019 08:25
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