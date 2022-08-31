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За півроку Японія надала Україні $600 млн. кредиту

За півроку Японія надала Україні $600 млн. пільгового кредиту
За півроку Японія надала Україні $600 млн. кредиту Фото: Shutterstock.com

Про це міністр фінансів України Сергій Марченко розповів 31 серпня під час зустрічі з послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою, повідомляє прес-служба Мінфіну.

Марченко та Мацуда обговорили руйнівний вплив війни на фінансову та економічну сферу України, а також говорили про подальшу співпрацю Японії та України у фінансовій сфері.

"Сьогодні рівень довіри та співпраці між урядами наших країн на найвищому рівні. Ми вдячні Японії за активну позицію щодо посилення санкцій проти росії та фінансової підтримки України. За шість місяців повномасштабної війни Японія надала Україні $600 млн пільгового кредиту", – подякував глава Мінфіну послу за підтримку.

Як зазначили у міністерстві, Японія – один із найбільших донорів за обсягом надання пільгового фінансування України (його спрямовують на зміцнення бюджетної системи).

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Японія приєдналася до санкцій проти росії, передає Україні нелетальне оборонне обладнання, гуманітарну та фінансову допомогу (загальний обсяг допомоги, яку надають і ще надаватимуть, як повідомляли в уряді Японії – $1,1 млрд), також влада країни послідовно засуджує російську агресію.

Раніше повідомлялось, що Швеція підготувала для України нову партію військової допомоги.

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31 08 2022 20:46
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