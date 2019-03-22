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За тиждень до виборів на дільниці в Києві викрали печатку

Правоохоронці встановлюють свідків та очевидців події, а також розшукують осіб, причетних до зникнення печатки
Поліцейські Києва розслідують факт зникнення печатки на окружній виборчій дільниці в Святошинському районі столиці.
За тиждень до виборів на дільниці в Києві викрали печатку Фото: npu.gov.ua

Печатка зникла на дільничній виборчій комісії на вулиці Івана Крамського, повідомляє "Українська правда".

Слідчо-оперативна група, яка прибула на виклик, провела огляд місця події.

Правоохоронці встановлюють свідків та очевидців події, а також розшукують осіб, причетних до зникнення печатки.

Слідчий відділ Святошинського управління поліції розслідує кримінальне провадження за ч. 1 ст. 357 (Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, що від початку нового року до правоохоронних органів надійшло 3305 заяв про порушення виборчого законодавства.

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22 03 2019 15:00
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