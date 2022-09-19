НОВИНИІз 12 по 18 вересня 2022 року через морські порти Одеської області було експортовано 1,1 млн тонн агропромислової продукції, що в два рази перевищує кількість відвантажень за попередній тиждень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За тиждень експорт через українські морські порти зріс удвічі
Про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) у Facebook.
Зазначається також, що з 12 по 18 вересня було завантажено на 18 кораблів більше, ніж попереднього тижня.
Найбільше за цей період було відправлено за кордон пшениці (33% експорту), кукурудзи (32%) та ріпаку (13%).
Українська продукція була відправлена в країни ЄС (Іспанія, Італія та Румунія), Азії (Туреччина, Китай, Ізраїль) та Африки (Єгипет, Джибуті та Лівія).
Загалом із початку роботи "зернового коридору" з 1 серпня по 18 вересня 2022 року вдалося експортувати 3,7 млн тонн продукції АПК.
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19 09 2022 19:59 МЕДІА
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