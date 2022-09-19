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За тиждень експорт через українські морські порти зріс удвічі

Із 12 по 18 вересня 2022 року через морські порти Одеської області було експортовано 1,1 млн тонн агропромислової продукції, що в два рази перевищує кількість відвантажень за попередній тиждень.
За тиждень експорт через українські морські порти зріс удвічі
Про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) у Facebook.
 
Зазначається також, що з 12 по 18 вересня було завантажено на 18 кораблів більше, ніж попереднього тижня.
 
Найбільше за цей період було відправлено за кордон пшениці (33% експорту), кукурудзи (32%) та ріпаку (13%).
 
Українська продукція була відправлена в країни ЄС (Іспанія, Італія та Румунія), Азії (Туреччина, Китай, Ізраїль) та Африки (Єгипет, Джибуті та Лівія).
 
Загалом із початку роботи "зернового коридору" з 1 серпня по 18 вересня 2022 року вдалося експортувати 3,7 млн тонн продукції АПК.
 
 
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19 09 2022 19:59
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