За тиждень експорт через українські морські порти зріс удвічі

Із 12 по 18 вересня 2022 року через морські порти Одеської області було експортовано 1,1 млн тонн агропромислової продукції, що в два рази перевищує кількість відвантажень за попередній тиждень.

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