НОВИНИЗа 1,5 місяці роботи "зернового коридору" через порти Великої Одеси експортовано 3,1 млн тонн агропродукції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З портів під час широкомасштабної війни експортували 3,1 мільйона тонн зерна - Мінінфраструктури
Джерело: facebook.com/MinInfra.UA
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України у Facebook.
Всього з українських портів вийшли 134 судна з агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки.
Зазначається, що 14 вересня в рамках реалізації "зернової ініціативи" з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 5 суден з 153 тис тонн продовольства. Вони прямують до країн Азії та Європи.
Раніше повідомлялось, що Франція та Румунія допоможуть Україні експортувати зерно.
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14 09 2022 14:25 МЕДІА
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