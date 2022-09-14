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З портів під час широкомасштабної війни експортували 3,1 мільйона тонн зерна - Мінінфраструктури

За 1,5 місяці роботи "зернового коридору" через порти Великої Одеси експортовано 3,1 млн тонн агропродукції.
З портів під час широкомасштабної війни експортували 3,1 мільйона тонн зерна - Мінінфраструктури Джерело: facebook.com/MinInfra.UA

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України у Facebook.

Всього з українських портів вийшли 134 судна з агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки.

Зазначається, що 14 вересня в рамках реалізації "зернової ініціативи" з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 5 суден з 153 тис тонн продовольства. Вони прямують до країн Азії та Європи.

Раніше повідомлялось, що Франція та Румунія допоможуть Україні експортувати зерно.

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14 09 2022 14:25
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