Загроза пожежі: Hyundai відкликає понад 94 тисячі седанів

Південнокорейська компанія Hyundai відкликала 94 646 седанів через технічний дефект, який може призвести до загоряння в автомобілі.

Фото: ТСН

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Car and Driver. Йдеться про моделі Hyundai Genesis, які були виготовлені в 2015-2016 роках та седани Genesis G80 (2017–2020). За даними південнокорейської компанії, існує небезпека пожежі в системному модулі антиблокувального гальма через коротке замикання. У Hyundai додали, що технічний дефект поки що не призвів до аварій на дорозі. Нагадаємо, що Toyota почала будувати в Японії розумне місто, в якому випробовуватиме свої нові технології.

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