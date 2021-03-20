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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Загроза пожежі: Hyundai відкликає понад 94 тисячі седанів

Південнокорейська компанія Hyundai відкликала 94 646 седанів через технічний дефект, який може призвести до загоряння в автомобілі.
Загроза пожежі: Hyundai відкликає понад 94 тисячі седанів Фото: ТСН

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Car and Driver.

Йдеться про моделі Hyundai Genesis, які були виготовлені в 2015-2016 роках та седани Genesis G80 (2017–2020).

За даними південнокорейської компанії, існує небезпека пожежі в системному модулі антиблокувального гальма через коротке замикання. У Hyundai додали, що технічний дефект поки що не призвів до аварій на дорозі.

Нагадаємо, що Toyota почала будувати в Японії розумне місто, в якому випробовуватиме свої нові технології.

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20 03 2021 13:42
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