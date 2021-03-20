ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИПівденнокорейська компанія Hyundai відкликала 94 646 седанів через технічний дефект, який може призвести до загоряння в автомобілі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Загроза пожежі: Hyundai відкликає понад 94 тисячі седанів
Фото: ТСН
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Car and Driver.
Йдеться про моделі Hyundai Genesis, які були виготовлені в 2015-2016 роках та седани Genesis G80 (2017–2020).
За даними південнокорейської компанії, існує небезпека пожежі в системному модулі антиблокувального гальма через коротке замикання. У Hyundai додали, що технічний дефект поки що не призвів до аварій на дорозі.
Нагадаємо, що Toyota почала будувати в Японії розумне місто, в якому випробовуватиме свої нові технології.
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20 03 2021 13:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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