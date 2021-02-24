Toyota почала будувати в Японії розумне місто, в якому випробовуватиме свої нові технології
Місто збудують на території колишнього заводу Toyota площею близько 70 гектарів в префектурі Сідзуока в центральній частині країни біля підніжжя гори Фудзі, повідомляє "Громадське". В місто спочатку переїдуть 360 людей, зокрема співробітники компанії. Згодом населення планують збільшити до 2 тисяч.
Woven City живитиметься від сонячних батарей, а також паливних елементів, що отримують енергію від реакції водню з киснем.
Toyota описує місто як "живу лабораторію", де на практиці тестуватимуть безпілотний транспорт, роботів, розумні будинки та штучний інтелект.
Планувати місто буде данський архітектор Бьярке Інгельса, який спроєктував Всесвітній торговий центр в Нью-Йорку і штаб-квартиру Google в Каліфорнії.
Будинки в основному будуть зроблені з дерева, щоб мінімізувати вуглецевий слід, а штучний інтелект перевірятиме й контролюватиме здоров'я жителів.
Активні будівельні роботи планують розпочати в березні. Коли завершать будівництво, у Toyota не уточнюють.
"Ми візьмемо на себе завдання створити майбутнє, в якому люди різного походження зможуть жити щасливо", - каже президент компанії Акіо Тойода.
Нагадаємо, що у Саудівській Аравії побудують місто без автомобілів та доріг
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