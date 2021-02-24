Toyota почала будувати в Японії розумне місто, в якому випробовуватиме свої нові технології

Місто планують зробити полігоном для випробування нових технологій, зокрема робототехніки та штучного інтелекту

Корпорація Toyota Motor 23 лютого провела церемонію закладання фундаменту свого розумного міста Woven City біля підніжжя гори Фудзі у Японії.

Місто збудують на території колишнього заводу Toyota площею близько 70 гектарів в префектурі Сідзуока в центральній частині країни біля підніжжя гори Фудзі, повідомляє "Громадське". В місто спочатку переїдуть 360 людей, зокрема співробітники компанії. Згодом населення планують збільшити до 2 тисяч.

Woven City живитиметься від сонячних батарей, а також паливних елементів, що отримують енергію від реакції водню з киснем.

Toyota описує місто як "живу лабораторію", де на практиці тестуватимуть безпілотний транспорт, роботів, розумні будинки та штучний інтелект.

Планувати місто буде данський архітектор Бьярке Інгельса, який спроєктував Всесвітній торговий центр в Нью-Йорку і штаб-квартиру Google в Каліфорнії.

Будинки в основному будуть зроблені з дерева, щоб мінімізувати вуглецевий слід, а штучний інтелект перевірятиме й контролюватиме здоров'я жителів.

Активні будівельні роботи планують розпочати в березні. Коли завершать будівництво, у Toyota не уточнюють.

"Ми візьмемо на себе завдання створити майбутнє, в якому люди різного походження зможуть жити щасливо", - каже президент компанії Акіо Тойода.

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