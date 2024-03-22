Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію щодо штучного інтелекту

Вона стосується просування "безпечних, надійних та надійних" систем ШІ.

Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію під назвою "Використання можливостей безпечних, захищених та надійних систем штучного інтелекту для сталого розвитку".

Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що країни світу "вирішили керувати ШІ, і не допустити, щоб він керував людьми".

Ініціаторами ухвалення резолюції виступили США, а її співавторами – 120 країн.

Асамблея закликала всі держави-члени та зацікавлені сторони «утримуватись або припинити використання систем штучного інтелекту, які неможливо використовувати відповідно до міжнародного законодавства у галузі прав людини або які створюють невиправданий ризик для здійснення прав людини».

Там зазначили, що ті ж права, які люди мають оффлайн, повинні бути захищені онлайн, а також протягом усього життєвого циклу систем штучного інтелекту.

У Генеральній асамблеї ООН також визнали "різні рівні" технологічного розвитку між країнами та всередині них, а також те, що країни, що розвиваються, стикаються з унікальними проблемами, намагаючись не відставати від швидких темпів інновацій.

Як зазначає Reuters, резолюція ООН послідувала за серією ініціатив урядів у всьому світі, спрямованих на встановлення рамок розвитку штучного інтелекту. Вони приймаються через побоювання про те, що ШІ може бути використаний для підриву демократичних процесів, шахрайства або призвести до втрати робочих місць.