Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Захід звинувачує кремль у зриві переговорів – Bloomberg

16 травня 2025, 08:08
Захід звинувачує кремль у зриві переговорів – Bloomberg
Фото: Reuters
Європейські лідери також заявили, що мають підтримку США щодо скоординованих санкцій проти росії, якщо москва продовжуватиме завдавати удари по Україні.

Провідні європейські дипломати звинуватили владіміра путіна у підриві переговорів з Україною, спрямованих на припинення його війни, оскільки перспективи потенційної зустрічі двох сторін у Туреччині залишаються невизначеними. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив журналістам, що призначення кремлем делегації низького рівня для участі в переговорах у Стамбулі в четвер показало, що путін намагається "затягнути час".

Про це пише Bloomberg.

"Ми сподіваємося, що президент Сполучених Штатів побачить це знущання і зробить правильні висновки", — сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Крім того, за словами особи, знайомої з цим питанням, США додали до мирної пропозиції нові деталі, зокрема запропонували відновити переговори з питань безпеки в рамках Ради НАТО-Росія. Форум партнерства фактично завершився після початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році.

Ця ініціатива є розширенням попередньої пропозиції адміністрації США, яка передбачала припинення вогню в обмін на фактичне визнання США Криму російським та скасування санкцій. москва поки що відхилила цю пропозицію США.

Європейські лідери також заявили, що мають підтримку США щодо скоординованих санкцій проти росії, якщо москва продовжуватиме завдавати удари по Україні.

Водночас у розмовах між американськими та європейськими чиновниками на початку цього тижня, про які раніше повідомляло агентство Bloomberg, американська сторона не дала чіткої відповіді на питання, чи готова вона все ще запровадити санкції проти росії, якщо атаки триватимуть, або що вона робитиме, якщо путін відмовиться зустрітися із Зеленським і припинити бойові дії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер зазначив, що путін "стоїть на шляху" до припинення вогню між росією та Україною. Він також закликав до подальших санкцій проти росії.

війнапереговорипідтримка України

Останні матеріали

Вікно можливостей для падіння імперії путіна широко відкрите. Принаймні до 2026 року – Ендрю Таннер
Політика
Вікно можливостей для падіння імперії путіна широко відкрите. Принаймні до 2026 року – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 16 травня 2025, 11:21
Куди спрямує наступний удар путін. На супутникових знімках видно нарощування російських військ біля кордону з Фінляндією – Daily Mail
Політика
Куди спрямує наступний удар путін. На супутникових знімках видно нарощування російських військ біля кордону з Фінляндією – Daily Mail
Переклад iPress – 16 травня 2025, 07:39
Огляд війни. Військові операції рашистів свідчать, що ніякого припинення вогню кремль не прагне – Ендрю Таннер
Cуспільство
Огляд війни. Військові операції рашистів свідчать, що ніякого припинення вогню кремль не прагне – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 травня 2025, 13:28
Новий тон Мерца в Бундестазі. Його послання є потужним та водночас делікатним – t-online
Політика
Новий тон Мерца в Бундестазі. Його послання є потужним та водночас делікатним – t-online
Переклад iPress – 15 травня 2025, 10:04
Польща готується до виборів. Чи позбавиться польська влада гальмування реформ – Politico
Політика
Польща готується до виборів. Чи позбавиться польська влада гальмування реформ – Politico
Переклад iPress – 15 травня 2025, 08:33
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії
Технології
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії "транскордонних інцидентів". Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 14 травня 2025, 16:16
Таємна американсько-британська технологічна угода. Яке відношення до цього має Palantir? – Керол Кадвалладр
Політика
Таємна американсько-британська технологічна угода. Яке відношення до цього має Palantir? – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 14 травня 2025, 11:53
Захід має припинити скиглити. І США, і європейці не в змозі відповісти на стратегічний виклик росії – Едвард Лукас
Політика
Захід має припинити скиглити. І США, і європейці не в змозі відповісти на стратегічний виклик росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 травня 2025, 08:07
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється