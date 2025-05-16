Захід звинувачує кремль у зриві переговорів – Bloomberg

Європейські лідери також заявили, що мають підтримку США щодо скоординованих санкцій проти росії, якщо москва продовжуватиме завдавати удари по Україні.

Провідні європейські дипломати звинуватили владіміра путіна у підриві переговорів з Україною, спрямованих на припинення його війни, оскільки перспективи потенційної зустрічі двох сторін у Туреччині залишаються невизначеними. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив журналістам, що призначення кремлем делегації низького рівня для участі в переговорах у Стамбулі в четвер показало, що путін намагається "затягнути час".

Про це пише Bloomberg.

"Ми сподіваємося, що президент Сполучених Штатів побачить це знущання і зробить правильні висновки", — сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Крім того, за словами особи, знайомої з цим питанням, США додали до мирної пропозиції нові деталі, зокрема запропонували відновити переговори з питань безпеки в рамках Ради НАТО-Росія. Форум партнерства фактично завершився після початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році.

Ця ініціатива є розширенням попередньої пропозиції адміністрації США, яка передбачала припинення вогню в обмін на фактичне визнання США Криму російським та скасування санкцій. москва поки що відхилила цю пропозицію США.

Європейські лідери також заявили, що мають підтримку США щодо скоординованих санкцій проти росії, якщо москва продовжуватиме завдавати удари по Україні.

Водночас у розмовах між американськими та європейськими чиновниками на початку цього тижня, про які раніше повідомляло агентство Bloomberg, американська сторона не дала чіткої відповіді на питання, чи готова вона все ще запровадити санкції проти росії, якщо атаки триватимуть, або що вона робитиме, якщо путін відмовиться зустрітися із Зеленським і припинити бойові дії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер зазначив, що путін "стоїть на шляху" до припинення вогню між росією та Україною. Він також закликав до подальших санкцій проти росії.