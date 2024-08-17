Захоплення російських строковиків в Україні створює новий виклик для кремля – WP

За словами журналістів, більшість полонених строковиків не постраждали. Є кілька солдатів, які отримали поранення в бою. Серед них є один росіянин, який хотів накласти на себе руки, щоб не потрапити в полон.

Велика кількість військовополонених російських строковиків, які були захоплені Україною в Курській області, — це нова серйозна проблема для кремля.

Про це пише видання The Washington Post.

За словами журналістів, вони не брали участі в боях і ніколи не думали, що опиняться в Україні. Київ може розглядати їх як особливо цінну "розмінну монету" на майбутніх переговорах.

У матеріалі йдеться, що строковики, які перебувають в українському полоні, приїхали до Курської області з різних місць.

"Ми не хотіли воювати в жодному разі", — сказав 22-річний Микола з Челябінська.

За його словами, особисто президент рф владімір путін пообіцяв строковикам, що вони не братимуть участі в бойових діях.

Видання пише, що більшість полонених строковиків не постраждали. Є кілька солдатів, які отримали поранення в бою. Серед них є один росіянин, який хотів накласти на себе руки, щоб не потрапити в полон. Йому було надано першу допомогу. Пізніше його евакуювали в клініку.

За словами полонених, з ними добре поводяться і, в разі потреби, надають допомогу. Їм дозволяють приймати душ і зустрічатися з представниками Червоного Хреста.

Як розповів начальник в'язниці на умовах анонімності, через його установу останнім часом пройшло 320 росіян. Вони попрямували в інші виправні місця в Україні. Лише 20% із них є контрактниками або мобілізованими для війни з Україною. Решта — молоді люди. Вони були дуже налякані, то тепер адаптувалися.

Як розповіли Микола та його 19-річний співкамерник Сергій, ЗСУ атакували їхній військовий штаб 6 серпня. Їхні командири пішли, не давши вказівок про те, що робити далі. Побоюючись, що їх уб'ють, якщо вони залишаться, строковики 3 дні йшли лісами і болотами, щоб знайти безпечне місце. Потім вони натрапили на автомобілі ЗСУ.

За їхніми словами, українські солдати схопили їх і перевірили на наявність зброї. Потім дали їжу, воду і покурити, а потім — зв'язали руки, заплющили очі і відправили в Україну.

20-річний Павло сказав, що він усе ще приголомшений тим, що перебуває під вартою в Україні.

"Ми не думали, що це може статися, — сказав він. — Ми всього лише строковики".

Видання пише, що сім'ї строковиків, які потрапили в полон у Курській області, подали петицію на ім'я путіна, закликаючи його якнайшвидше обміняти солдатів. Вони також звинуватили спецпризначенців "Ахмата" в тому, що вони кидають строковиків. Багато з них навіть не встигли пройти базову військову підготовку.

"Ми дзвонили до Міністерства оборони, але нам не дали жодної інформації, просто сказали, що він не значиться у списках загиблих і полонених", — розповіла Олександра, родичка одного зі строковиків, зниклих безвісти 6 серпня.

"Але ми впізнали його на фотографії", — зазначила вона.

Журналісти зазначили, що, коли вони спілкувалися з полоненими строковиками, охорона не перешкоджала розмові, а також не перевіряла матеріал перед публікацією.

Раніше повідомлялось, що Україна і росія розпочали переговори про обмін полоненими, захопленими в Курську.