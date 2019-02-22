Захист українських моряків готує перший пакет документів до ЄСПЛ, - адвокат

"Вже є українські юристи, які будуть разом з нами працювати по цій справі, які будуть подавати відповідні скарги"

Адвокати українських військовополонених моряків готують перший пакет документів до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

"У даний час ми готуємо перший пакет документів для подачі індивідуальних скарг до Європейського суду з прав людини. Вже є українські юристи, які будуть разом з нами працювати по цій справі, які будуть подавати відповідні скарги", - розповів адвокат Микола Полозов, повідомляє "Громадське".

Він пояснив, що перший пакет буде стосуватися засідань щодо обрання запобіжного заходу, які проходили у "судах" в анексованому Криму, а другий - щодо нинішнього запобіжного заходу.

Полозов додав, що адвокати також надають і паліативну допомогу військовополоненим. Зокрема приходять і спілкуються з моряками, підтримуючи їх психологічний стан, разом пишуть заяви на побачення, на телефонні розмови.

За словами Полозова, російська влада намагається чинити психологічний тиск на українців. Зокрема, оперативники ФСБ Росії викликають їх на бесіди, намагаються домогтися від них показів на своїх товаришів, визнання провини. Також ведеться і так звана "внутрішньокамерна розробка":

"Це коли підсаджують відповідних співкамерників. Наші адвокати інструктують їх - чого не можна робити ні в якому разі. І всі військовополонені відмовляються відповідати на будь-які питання і взагалі відмовляються спілкуватися без адвокатів, без консулів", - зазначив Полозов.

У лютому Московський міський суд розглянув апеляційні скарги захисників українських моряків на рішення Лефортівського суду. Розглянули 6 четвірок, щодо п'яти рішення суду першої інстанції залишили без змін, щодо останньої - суд зняв з розгляду апеляцію через складнощі з перекладом і відправив до суду першої інстанції для усунення недоліків.

Додамо, що поранених українських моряків Андрія Артеменка, Андрія Ейдера та Василя Сороку буде направлено на обстеження до медзакладу.

Нагадаємо, що Рада міністрів Євросоюзу погодила азовський пакет санкцій проти Російської Федерації.