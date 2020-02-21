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Закарпатські рятувальники знайшли заблукалих у горах сноубордистів

"Рахівські рятувальники підтримували з туристами телефонний зв’язок і діяли дуже оперативно, адже на морозі телефон швидко розряджався. Хлопці зорієнтували, що знаходяться біля струмка, і бійці ДСНС знайшли їх в районі урочища Григулець"
На Закарпатті бійці ДСНС відшукали сноубордистів, які заблукали в горах через туманну погоду.
Закарпатські рятувальники знайшли заблукалих у горах сноубордистів Фото: МВС України

Як інформує пресслужба МВС у Facebook, у четвер, 20 лютого, біля гори Драгобрат туристи скористалися підйомником "Вершина Карпат", однак потрапили в туман, з’їхали не в той бік і заблукали,передає УКРІНФОРМ.

"Рахівські рятувальники підтримували з туристами телефонний зв’язок і діяли дуже оперативно, адже на морозі телефон швидко розряджався. Хлопці зорієнтували, що знаходяться біля струмка, і бійці ДСНС знайшли їх в районі урочища Григулець", - зазначається у повідомленні.

За даними МВС, із хлопцями 1996 року народження все добре. Медичної допомоги туристи не потребували, тож їх доставили до місця тимчасового проживання на гірськолижний комплекс.

Нагадаємо, що від початку року рятувальники зафіксували більш як 40 випадків загибелі людей на водоймах.

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21 02 2020 16:40
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