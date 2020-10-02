Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Вода забрала понад 40 життів з початку року - ДСНС

"З початку року рятувальники зафіксували вже більше 40 випадків загибелі громадян на водних об'єктах країни"
Від початку року рятувальники зафіксували більш як 40 випадків загибелі людей на водоймах.
Вода забрала понад 40 життів з початку року - ДСНС Фото: gettyimages.com

Про це інформує ДСНС,передає УКРІНФОРМ.

"З початку року рятувальники зафіксували вже більше 40 випадків загибелі громадян на водних об'єктах країни. Тож з метою попередження нещасних випадків рятувальники продовжують патрулювати замерзлі річки та озера, закликаючи українців не виходити на тонку і ненадійну кригу", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, працівники ДСНС проводять профілактичні бесіди, роз'яснюючи правила поведінки на водоймах узимку.

"Завзятим рибалкам також слід зважати на те, що зимова ловля риби потребує особливо суворого дотримання правил безпеки при перебуванні на льоду, а у період коливання температури повітря, взагалі на лід виходити не можна", - наголосили в ДСНС.

Нагадаємо, що у Запорізькій області на ставку провалилися під кригу та потонули троє 5-річних дітей.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 02 2020 17:20
ТЕГИ: ДСНС, крига
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.