Вода забрала понад 40 життів з початку року - ДСНС
Про це інформує ДСНС,передає УКРІНФОРМ.
"З початку року рятувальники зафіксували вже більше 40 випадків загибелі громадян на водних об'єктах країни. Тож з метою попередження нещасних випадків рятувальники продовжують патрулювати замерзлі річки та озера, закликаючи українців не виходити на тонку і ненадійну кригу", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, працівники ДСНС проводять профілактичні бесіди, роз'яснюючи правила поведінки на водоймах узимку.
"Завзятим рибалкам також слід зважати на те, що зимова ловля риби потребує особливо суворого дотримання правил безпеки при перебуванні на льоду, а у період коливання температури повітря, взагалі на лід виходити не можна", - наголосили в ДСНС.
Нагадаємо, що у Запорізькій області на ставку провалилися під кригу та потонули троє 5-річних дітей.
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