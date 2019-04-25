Закон про мову: Порошенко звернувся до російськомовних

"Повага до прав людей, які говорять російською та іншими мовами – це теж важливо. Це - європейська практика, якої ми неухильно дотримуємось і будемо дотримуватися"

Президент Петро Порошенко заявив, що дякує російськомовним громадянам за те, що з розумінням ставляться до необхідності підтримки української мови і пообіцяв поважати права людей, які говорять російською або іншими мовами.

За його словами, за п'ять років Україні вдалося вийти з передінфарктного стану і зробити дуже багато, інформує УП.

ВІн зазначив, що наразі українською мовою говорить якісний інформаційний продукт: кіно, книга, радіо і телебачення, і після тотальної русифікації, слід завершити розквіт української мови.

"Повага до прав людей, які говорять російською та іншими мовами – це теж важливо. Це - європейська практика, якої ми неухильно дотримуємось і будемо дотримуватися. І люди доволі швидко переконаються, що новий закон на це право жодним чином не зазіхає", - запевнив Порошенко.

"Хотів би подякувати більшості російськомовних громадян за те, що з розумінням ставляться до необхідності підтримки української мови. Я теж, до речі, вивчив її вже у зрілому віці", - додав він.

За словами президента, робота над законом тривала кілька років і з нього прибрали і каральні інспекції, і структури, які би могли тиснути на бізнес, тож тепер текст став "гармонійним і збалансованим".

Порошенко зауважив, що ухвалення закону свідомом винесли за рамки виборчої кампанії і пообіцяв підписати його, щойно він до нього надійде.