Закон про мову: Порошенко звернувся до російськомовних
За його словами, за п'ять років Україні вдалося вийти з передінфарктного стану і зробити дуже багато, інформує УП.
ВІн зазначив, що наразі українською мовою говорить якісний інформаційний продукт: кіно, книга, радіо і телебачення, і після тотальної русифікації, слід завершити розквіт української мови.
"Повага до прав людей, які говорять російською та іншими мовами – це теж важливо. Це - європейська практика, якої ми неухильно дотримуємось і будемо дотримуватися. І люди доволі швидко переконаються, що новий закон на це право жодним чином не зазіхає", - запевнив Порошенко.
"Хотів би подякувати більшості російськомовних громадян за те, що з розумінням ставляться до необхідності підтримки української мови. Я теж, до речі, вивчив її вже у зрілому віці", - додав він.
За словами президента, робота над законом тривала кілька років і з нього прибрали і каральні інспекції, і структури, які би могли тиснути на бізнес, тож тепер текст став "гармонійним і збалансованим".
Порошенко зауважив, що ухвалення закону свідомом винесли за рамки виборчої кампанії і пообіцяв підписати його, щойно він до нього надійде.
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