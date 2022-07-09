Законопроєкт про статус держави-терориста зареєстровано у Раді

Документ спрямований на юридичну кваліфікацію дій держав, які вчиняють акти тероризму та держав, які є спонсорами цього

У Верховній Раді Ук4раїни зареєстровано проєкт закону про статус держави-терориста та держави-спонсора тероризму.

Відповідний законопроєкт № 8002 опублікований на сайті парламенту.

"Законопроєкт спрямований на юридичну кваліфікацію дій держав, які вчиняють акти тероризму, що відрізняє їх від інших суб’єктів терористичної діяльності, а також держав, які фінансово та іншим чином допомагають таким державам (спонсорують їх). На відміну від інших суб’єктів тероризму, держава-терорист намагається шляхом насильства досягти певних політичних або політикоекономічних цілей. Причому явище державного тероризму має як внутрішній, так і зовнішньополітичний аспект", - йдеться у пояснювальній записці.

Документ також спрямований на визначення порядку обліку таких держав та впровадження юридичних наслідків у вигляді санкцій.

Законопроєктом пропонується нове визначення поняття "держава-терорист" на заміну поданого у Законі "Про боротьбу з тероризмом" "у зв’язку з тим, що останнє не відображає його внутрішній та зовнішньополітичний аспекти, а також визначено критерії ідентифікації держави як терориста".

Крім того, пропонується дати визначення поняттю "держава-спонсор тероризму", порядок ведення РНБО переліків як держав-терористів, так і держав-спонсорів тероризму, а також конкретні види санкцій, які можуть бути на них накладені.

Раніше повідомлялося , що пезидент США Джо Байден під час розмови з журналістами у Вашингтоні зазначив, що росію не треба визнавати країною-спонсором тероризму.