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Залужного призначено послом України у Великій Британії

09 травня 2024, 15:07
Залужного призначено послом України у Великій Британії
Глава держави підписав відповідний указ.

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного послом України у Великій Британії. 

Про це йдеться в указі глави держави №316/2024 від 9 травня.

"Призначити Залужного Валерія Федоровича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії", - йдеться в указі.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з військової служби. На початку березня президент повідомив, що погодив кандидатуру Залужного для призначення послом України у Великій Британії. 

8 лютого президент Володимир Зеленський звільнив Залужного з посади головнокомандувача Збройними силами України. Серед причин свого рішення президент назвав провал літнього контрнаступу, поступову "стагнацію" ситуації на фронті після цього і, як наслідок, потребу у змінах.

Валерій Залужнийвійна в Україніросія окупантиПосол Британії

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