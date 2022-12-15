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CУСПІЛЬСТВО

Залужний про мобілізацію: У нас достатньо людей, нам потрібна зброя

15 грудня 2022, 18:09
Залужний про мобілізацію: У нас достатньо людей, нам потрібна зброя
Фото: Google
Головнокомандувач Збройними силами Валерій Залужний каже, що українське військо достатньо укомплектоване, але потребує більше зброї.
Про це йдеться інтерв’ю Залужного виданню The Economist.
 
Журналісти поцікавилися, чи потрібна Україні нова хвиля мобілізації, головнокомандувач відповів наступне:
 
"Ми вже проводимо її в тому вигляді, в якому вона є. У нас достатньо людей, і я чітко бачу, що я маю. Я маю достатньо. Мені не потрібно ще сотні тисяч.
 
Нам потрібні танки, нам потрібні бронетранспортери, нам потрібні БМП. І нам потрібні боєприпаси...".
 
Нагадаємо: У серпні 2022 року міністр оборони Олексій Резніков наголошував, що Збройні cили України наразі не потребують збільшення загальної кількості особового складу, мобілізації підлягають конкретні фахівці.
 
 Військове і політичне керівництво України неодноразово наголошували на тому, що найбільшою цінністю є життя українських громадян загалом та військових ЗСУ зокрема.
 
війнамобілізаціяЗалужний

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