Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку виросли у два з половиною рази

Рік тому на ЄКР коштів було в 6,6 разів менше
Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку на початок травня 2019 року становили 36,85 мільярда гривень, що в 2,5 рази або на 22 мільярди більше в порівнянні з показником на початок квітня.
Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку виросли у два з половиною рази Фото: з вільних джерел

Рік тому на ЄКР коштів було в 6,6 разів менше – 5,55 млрд грн, за квітень 2018 року вони скоротилися на 2,76 млрд грн, такі дані оприлюднила Державна казначейська служба, повідомляє "Економічна правда".

Досягнутий на початок травня показник – рекордний для цієї пори року: попередній максимум у 31,07 млрд грн був зафіксований на початку травня 2017 року.

Як повідомлялося, в березні 2019 року залишки на ЄКР збільшилися на 6,67 млрд грн – до 11,93 млрд грн.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення встановити норматив відрахування дивідендів для державних компаній до бюджету на рівні 90%. Раніше держкомпанії відраховували лише 75% свого прибутку.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 05 2019 14:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Засновники Veterano Brownie: Для нас це більше, ніж бізнес

Засновники Veterano Brownie: Для нас це більше, ніж бізнес

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.