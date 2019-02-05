НОВИНИЗалишки коштів на Єдиному казначейському рахунку на початок травня 2019 року становили 36,85 мільярда гривень, що в 2,5 рази або на 22 мільярди більше в порівнянні з показником на початок квітня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку виросли у два з половиною рази
Рік тому на ЄКР коштів було в 6,6 разів менше
Фото: з вільних джерел
Рік тому на ЄКР коштів було в 6,6 разів менше – 5,55 млрд грн, за квітень 2018 року вони скоротилися на 2,76 млрд грн, такі дані оприлюднила Державна казначейська служба, повідомляє "Економічна правда".
Досягнутий на початок травня показник – рекордний для цієї пори року: попередній максимум у 31,07 млрд грн був зафіксований на початку травня 2017 року.
Як повідомлялося, в березні 2019 року залишки на ЄКР збільшилися на 6,67 млрд грн – до 11,93 млрд грн.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення встановити норматив відрахування дивідендів для державних компаній до бюджету на рівні 90%. Раніше держкомпанії відраховували лише 75% свого прибутку.
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02 05 2019 14:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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