Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку виросли у два з половиною рази

Рік тому на ЄКР коштів було в 6,6 разів менше

Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку на початок травня 2019 року становили 36,85 мільярда гривень, що в 2,5 рази або на 22 мільярди більше в порівнянні з показником на початок квітня.

Рік тому на ЄКР коштів було в 6,6 разів менше – 5,55 млрд грн, за квітень 2018 року вони скоротилися на 2,76 млрд грн, такі дані оприлюднила Державна казначейська служба, повідомляє "Економічна правда".

Досягнутий на початок травня показник – рекордний для цієї пори року: попередній максимум у 31,07 млрд грн був зафіксований на початку травня 2017 року.

Як повідомлялося, в березні 2019 року залишки на ЄКР збільшилися на 6,67 млрд грн – до 11,93 млрд грн.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення встановити норматив відрахування дивідендів для державних компаній до бюджету на рівні 90%. Раніше держкомпанії відраховували лише 75% свого прибутку.