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Залишок на єдиному казначейському рахунку за місяць зменшився на третину

"В перший день весни валютний рахунок уряду було поповнено завдяки коштам, отриманим від позики"
Станом на 1 березня залишок коштів на єдиному казначейському рахунку України становив 8,2 мільярда гривень, що на третину менше, ніж на початку лютого.
Залишок на єдиному казначейському рахунку за місяць зменшився на третину Фото: УНІАН

"В перший день весни валютний рахунок уряду було поповнено завдяки коштам, отриманим від позики, здійсненої під гарантії Світового банку, у сумі 512 млн євро", - повідомляє Міністерство фінансів України.

Додамо, що Україна залучила 529 мільйонів євро кредиту під невикористану частину гарантій Світового банку. Кредит надав Deutsche Bank.

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01 03 2019 18:36
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