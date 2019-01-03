Залишок на єдиному казначейському рахунку за місяць зменшився на третину "В перший день весни валютний рахунок уряду було поповнено завдяки коштам, отриманим від позики"

Станом на 1 березня залишок коштів на єдиному казначейському рахунку України становив 8,2 мільярда гривень, що на третину менше, ніж на початку лютого.

Фото: УНІАН

"В перший день весни валютний рахунок уряду було поповнено завдяки коштам, отриманим від позики, здійсненої під гарантії Світового банку, у сумі 512 млн євро", - повідомляє Міністерство фінансів України. Додамо, що Україна залучила 529 мільйонів євро кредиту під невикористану частину гарантій Світового банку. Кредит надав Deutsche Bank.

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