ПОЛІТИКА НОВИНИЗустріч мала відбутися восьмого липня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Запланованована зустріч Гройсмана та Могеріні не відбудеться
Зустріч Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з Високим представником Європейського Союзу Федерікою Могеріні відмінена
Федеріка Могеріні. Фото: deutschlandfunk.de
"Скасовано зустріч Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з Високим представником Європейського Союзу, віцепрезидентом Європейської Комісії Федерікою Могеріні, яка була анонсована на 8 липня 2019 року", - йдеться у повідомленні "Урядового порталу".
Напередодні Помпео і Могеріні обговорили безпеку й оборону в Європі, у тому числі російсько-українське питання.
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