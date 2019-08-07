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Запланованована зустріч Гройсмана та Могеріні не відбудеться

Зустріч Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з Високим представником Європейського Союзу Федерікою Могеріні відмінена
Зустріч мала відбутися восьмого липня.
Запланованована зустріч Гройсмана та Могеріні не відбудеться Федеріка Могеріні. Фото: deutschlandfunk.de

"Скасовано зустріч Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з Високим представником Європейського Союзу, віцепрезидентом Європейської Комісії Федерікою Могеріні, яка була анонсована на 8 липня 2019 року", - йдеться у повідомленні "Урядового порталу".

Напередодні Помпео і Могеріні обговорили безпеку й оборону в Європі, у тому числі російсько-українське питання​.

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08 07 2019 09:16
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