Зеленський про зв’язки нового очільника Одещини із сепаратистами: "Не знаю нічого про це", - ВІДЕО

"Немає ніяких зв’язків. Дайте мені докази. Не знаю про це нічого"

Президент Володимир Зеленський заперечив наявність у нового очільника Одеської облдержадміністрації Андрія Андрейчикова зв’язків із місцевими сепаратистами, зокрема Ігорем Марковим.

Відеозапис діалогу Зеленського щодо нового голови ОДА опублікував журналіст Богдан Осінський, повідомляє "Громадське".

Глава держави розповів, що офіційно призначить нового керівника області за тиждень.

Про можливі зв’язки Андрейчикова з головою партії "Родіна", втікачем-сепаратистом Ігорем Марковим президент нічого не знає.

"Немає ніяких зв’язків. Дайте мені докази. Не знаю про це нічого", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що 26 червня біля будівлі облдержадміністрації в Одесі активісти влаштували протест проти призначення президентом Володимиром Зеленським Андрія Андрейчикова на посаду голови Одеської ОДА.