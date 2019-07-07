ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський заперечив наявність у нового очільника Одеської облдержадміністрації Андрія Андрейчикова зв’язків із місцевими сепаратистами, зокрема Ігорем Марковим.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський про зв’язки нового очільника Одещини із сепаратистами: "Не знаю нічого про це", - ВІДЕО
"Немає ніяких зв’язків. Дайте мені докази. Не знаю про це нічого"
Фото з вільних джерел
Відеозапис діалогу Зеленського щодо нового голови ОДА опублікував журналіст Богдан Осінський, повідомляє "Громадське".
Глава держави розповів, що офіційно призначить нового керівника області за тиждень.
Про можливі зв’язки Андрейчикова з головою партії "Родіна", втікачем-сепаратистом Ігорем Марковим президент нічого не знає.
"Немає ніяких зв’язків. Дайте мені докази. Не знаю про це нічого", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, що 26 червня біля будівлі облдержадміністрації в Одесі активісти влаштували протест проти призначення президентом Володимиром Зеленським Андрія Андрейчикова на посаду голови Одеської ОДА.
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