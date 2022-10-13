Запорізька АЕС не потребує російського палива - Енергоатом

Президент "Енергоатому" Петро Котін назвав "фейками" російські заяви про те, що окупована росією Запорізька АЕС потребуватиме російського палива.

Про це він сказав в інтерв'ю Reuters.

"Чуток і фейкових заяв від росіян дуже багато. Усе це фейки. І насправді непросто перевести паливне завантаження реакторів ЗАЕС від одного постачальника до іншого", - підкреслив Котін.

Його коментарі з’явилися після того, як офіційний представник Росенергоатома, оператора атомної енергетики росії, заявив, що Запорізька станція буде переведена на російське паливо, коли її запаси будуть вичерпані.

"Тільки для того, щоб підготуватися до переходу від одного постачальника до іншого, потрібно близько трьох років", - підкреслив очільник Енергоатома.

За його словами, найбільш небезпечна ситуація для станції зараз - це відключення зовнішнього живлення, необхідного для охолодження реакторів, і втрата аварійних дизель-генераторів, які мають запасів палива лише на 10 днів.

"Це просто безпрецедентна ситуація для найбільшої атомної електростанції в Європі", - додав Котін.

Раніше повідомлялось, що Євросоюз засудив росію за привласнення ЗАЕС.