Запуск Antares: у космічній програмі були задіяні два чернігівські підприємства
Про це повідомив департамент розвитку економіки та сільського господарства Чернігівської ОДА, передає УКРІНФОРМ.
"Чернігівські підприємства "ЧеЗаРа" та "РАПІД" були задіяні у реалізації міждержавних космічних програм. 15 лютого 2020 року з острова (штат Вірджинія, США) відбувся успішний пуск ракети-носія середнього класу "Antares", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що головним розробником ракети-носія є американська компанія Northrop Grumman, а основну конструкцію першого ступеня створили українські державні підприємства космічної галузі, серед яких і чернігівські підприємства.
Як уточнили в ОДА, ракета-носій створена для доставки модуля "Сігнус", який має доправити вантаж до Міжнародної космічної станції.
ПАТ "ЧеЗаРа" - провідний виробник апаратури для космічної галузі та систем зв’язку, датчиків, перетворювальної апаратури, електронно-механічних замкових систем, радіоприймачів, медичної техніки, інструментів. Підпорядковане Національному космічному агентству України, є учасником ряду міжнародних космічних програм, співпрацює з військово-промисловим комплексом.
Завод "РАПІД" свого часу був дочірнім підприємством "ЧеЗаРа", а наразі працює самостійно.
Нагадаємо, що новий космічний телескоп CHEOPS надіслав своє перше фото — він зняв зірку, яка розташована у 150 світлових роках він нашого Сонця.
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