Телескоп CHEOPS надіслав перший знімок — це фото зірки у 150 світлових роках від Сонця

Для першого фото дослідники обрали зірку HD 70843, бо вона достатньо яскрава, щоби протестувати обладнання телескопа

Новий космічний телескоп CHEOPS надіслав своє перше фото — він зняв зірку, яка розташована у 150 світлових роках він нашого Сонця.

Про це повідомляє Європейське космічне агентство (ESA), якому належить ця обсерваторія,передає "Громадське".

Телескоп CHEOPS (Characterising Exoplanet Satellite) запустили на орбіту у грудні, 8 січня 2020 року його увімкнули. Основна задача апарата — вивчення екзопланет методом транзитної фотометрії, тобто телескоп відстежує невеликі зміни у блиску зірок під час проходження планет по їхньому диску.

Для першого фото дослідники обрали зірку HD 70843, бо вона достатньо яскрава, щоби протестувати обладнання телескопа.

Знімок показав, що усі системи залишилися неушкодженими після запуску в космос. Повноцінна наукова робота з апаратом запланована на квітень 2020-го.

Вивчатиме обсерваторія планети масою від маси Землі до Нептуна. Як зазначають в ESA, здебільшого CHEOPS слідкуватиме за вже відкритими екзопланетами, а не шукатиме нові.

Зокрема за допомогою телескопа вчені хочуть визначати розміри планет та їхню масу, аби завдяки цим даним вже дізнаватися про можливі щільність, структуру та склад цих об’єктів.

Нагадаємо, що фахівці NASA, які розслідують причини неполадок під час запуску корабля Starliner, виявили серйозні помилки у програмному забезпеченні, розробленого компанією Boeing.