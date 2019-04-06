Заступник міністра оборони розглядає рішення йти у відставку

Рішення про відставку ухвалять після проходження лікарської комісії.

“На виконання вимог Закону "Про національну безпеку України", Указу Президента "Про Стратегічний оборонний бюлетень України", де визначено принципи впровадження демократично-цивільного контролю над Збройними Силами України, заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Ігор Павловський подав рапорт для проходження військово-лікарської комісії з метою визначення ступеню придатності до проходження військової служби, з подальшим прийняттям рішення про звільнення з військової служби”, - повідомляють у прес-службі Міноборони, йдеться в "Укрінформ".

Ігор Павловський обійняв посаду заступника Міністра оборони України 8 квітня 2015 року. 11 грудня 2017 року детективи НАБУ під керівництвом САП затримали Павловського і директора департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича за підозрою у причетності до розтрати понад 149 млн грн держкоштів при закупівлі палива.

12 жовтня 2017 року Солом'янський райсуд Києва обрав Павловському запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

9 листопада Апеляційний суд міста Києва змінив цей запобіжний захід на особисте зобов'язання двох військовослужбовців, які мають звання Героя України - Олександра Порхуна та Ігоря Герасименка.

30 листопада суд відмовив у задоволенні клопотання САП про відсторонення Павловського від посади заступника міністра оборони на час досудового розслідування.

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