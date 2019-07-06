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Заступниця міністра охорони здоров'я Стефанишина подала у відставку

Ольга Стефанишина працювала з програмами держзакупівель і вакцинації
Сьогодні, 7 червня, заступниця міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції Ольга Стефанишина подала заяву про звільнення з посади.
Заступниця міністра охорони здоров Фото: golos.ua

Стефанишина працювала в Міністерстві охорони здоров'я з січня 2018 року, в зоні її відповідальності були такі напрями роботи, як державні закупівлі ліків і медвироби, вакцинація і громадське здоров'я, повідомляє прес-служба МОЗ.

До роботи в Міністерстві охорони здоров'я Стефанишина тривалий час займалася боротьбою за права пацієнтів як виконавчий директор БФ "Пацієнти України", активно підтримувала медичну реформу. Вона також є співавтором закону про міжнародні закупівлі лікарських засобів, який дозволив подолати корупцію в цій галузі й економити бюджетні кошти.

Нагадаємо, що Супрун залишиться в Україні після виборів. Вона додала, що "є частиною української політики", оскільки виконує обов’язки міністра.

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07 06 2019 19:58
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