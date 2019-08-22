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Засуджений в Україні росіянин Седіков попросив Зеленського про помилування

Седіков - лейтенант запасу збройних сил РФ, у 2016 році він почав воювати на боці бойовиків так званої "ЛНР"
Росіянин Олексій Седіков, засуджений в Україні за тероризм через те, що воював на боці бойовиків, написав заяву прохання про помилування на ім’я президента Володимира Зеленського.
Засуджений в Україні росіянин Седіков попросив Зеленського про помилування Фото:ВІКТОРІЯ ІВЛЄВА, "НОВАЯ"

"Десь два тижні тому до мене прийшли працівники СБУ і запитали, чи хочу я на обмін, я сказав, що так і мені запропонували написати заяву на помилування. І десь тиждень тому я написав заяву. Тепер чекаю новин, більше нічого не знаю", - сказав ув'язнений Седіков, повідомляє "Громадське".

Седіков - лейтенант запасу збройних сил РФ, у 2016 році він почав воювати на боці бойовиків так званої "ЛНР". У липні 2016 року Седікова затримали українські військові, тоді він дістав поранення ноги. У 2017 році його визнали винним у терористичній діяльності й засудили до 11 років в’язниці. Він є у списку росіян, яких Україна готова обміняти на політв’язнів у Росії та на Донбасі.

Його вже возили на обмін в грудні 2017, але повернули, як і всіх інших росіян.

Седіков був серед 22 росіян, які у 2018 році звернулися до президента РФ Путіна з проханням повернути їх на батьківщину.

Наприкінці квітня на блокпосту "Петропавлівка" Станично-Луганського району бійці батальйону патрульної служби особливого призначення "Луганськ-1" за участю СБУ затримали в автобусі бойовика розвідувального взводу "ЛНР". Вказується, що під час перевірки документів пасажирів автобуса був затриманий 46-річний чоловік. За базами даних він значився, як член незаконних збройних формувань.

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