Засуджений в Україні росіянин Седіков попросив Зеленського про помилування
"Десь два тижні тому до мене прийшли працівники СБУ і запитали, чи хочу я на обмін, я сказав, що так і мені запропонували написати заяву на помилування. І десь тиждень тому я написав заяву. Тепер чекаю новин, більше нічого не знаю", - сказав ув'язнений Седіков, повідомляє "Громадське".
Седіков - лейтенант запасу збройних сил РФ, у 2016 році він почав воювати на боці бойовиків так званої "ЛНР". У липні 2016 року Седікова затримали українські військові, тоді він дістав поранення ноги. У 2017 році його визнали винним у терористичній діяльності й засудили до 11 років в’язниці. Він є у списку росіян, яких Україна готова обміняти на політв’язнів у Росії та на Донбасі.
Його вже возили на обмін в грудні 2017, але повернули, як і всіх інших росіян.
Седіков був серед 22 росіян, які у 2018 році звернулися до президента РФ Путіна з проханням повернути їх на батьківщину.
Наприкінці квітня на блокпосту "Петропавлівка" Станично-Луганського району бійці батальйону патрульної служби особливого призначення "Луганськ-1" за участю СБУ затримали в автобусі бойовика розвідувального взводу "ЛНР". Вказується, що під час перевірки документів пасажирів автобуса був затриманий 46-річний чоловік. За базами даних він значився, як член незаконних збройних формувань.
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