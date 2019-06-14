ГПУ: Голову "ЦВК ДНР", який організував псевдореферендум затримали

Про затримання стало відомо з Facebook сторінки генпрокурора.

"ГПУ та СБУ затримали керівника "центральної виборчої комісії ДНР", який у травні 2014 року організовував та проводив так званий референдум ДНР. Громадянину Лягіну інкримінується державна зрада. На все приходить час розплати", – йдеться у повідомленні на сторінці у Facebook, інформують в "УП".

У березні 2019 року в деяких ЗМІ з'явилася інформація, що колишній глава т.зв. "ЦВК ДНР" Роман Лягін приїхав в Україну і скористався програмою СБУ "На тебе чекають вдома". В СБУ тоді цю інформацію спростували.

Нагадаємо, у Росії почали видавати російські паспорти жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей.

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