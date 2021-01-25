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Завдяки посиленому карантину вдалося стабілізувати ситуацію з епідемією COVID-19

Розвантажили медичну систему і медпрацівників
Завдяки посиленим карантинним обмеженням з 8 до 24 січня вдалося стабілізувати ситуацію з епідемією COVID-19 і розвантажити медичну систему,
Завдяки посиленому карантину вдалося стабілізувати ситуацію з епідемією COVID-19 Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Окремо завдячую підприємцям, які обрали шлях чесно виконувати протиепідемічні рекомендації та карантинні вимоги і завдяки цьому врятували чималу кількість людей від зараження", - написав Степанов на своїй сторінці в Фейсбуці в неділю.

За його словами, спільними зусиллями вдалося стабілізувати ситуацію і розвантажити медичну систему і медпрацівників. "Якщо на початок грудня показник пацієнтів із підтвердженим COVID-19 або підозрою становив приблизно 29 000, то на сьогодні цифра складає 18 651 людина", - наголосив міністр.

Окремо Степанов зазначив, що з півночі 25 січня в Україні припиниться дія посиленого карантину.

Також він додав, що країна повернеться до карантинних обмежень, які діяли в грудні 2020 року.

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25 01 2021 09:04
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