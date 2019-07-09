Збірна України обіграла Литву в матчі відбору на Євро-2020

Українці виграли його з рахунком 3:0

Національна збірна України обіграла команду Литви у відборі на чемпіонат Європи 2020 року.

Матч проходив на стадіоні Федерації футболу Литви у Вільнюсі. Українці виграли його з рахунком 3:0, повідомляє "Громадське".

Перший гол забив Олександр Зінченко на 7 хвилині, другий - Ромеро Марлос на 27 хвилині, третій - Руслан Малиновський на 61 хвилині.

Нагадаємо, у попередньому матчі відбору на Євро-2020 збірна України обіграла Люксембург із рахунком 1:0. А раніше перемогла Cербію з рахунком 5:0.