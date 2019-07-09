НОВИНИНаціональна збірна України обіграла команду Литви у відборі на чемпіонат Європи 2020 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Збірна України обіграла Литву в матчі відбору на Євро-2020
Українці виграли його з рахунком 3:0
Матч проходив на стадіоні Федерації футболу Литви у Вільнюсі. Українці виграли його з рахунком 3:0, повідомляє "Громадське".
Перший гол забив Олександр Зінченко на 7 хвилині, другий - Ромеро Марлос на 27 хвилині, третій - Руслан Малиновський на 61 хвилині.
Нагадаємо, у попередньому матчі відбору на Євро-2020 збірна України обіграла Люксембург із рахунком 1:0. А раніше перемогла Cербію з рахунком 5:0.
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