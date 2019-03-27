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У Зеленського відповіли Вакарчуку: радять співакові "спуститися з гори"

Вакарчук не розуміє суті того, що відбувається, впевнені в штабі Зеленського
Співак Святослав Вакарчук, який заявив, що голосувати треба "не по приколу", повинен спуститися з гори і придивитися до Володимира Зеленського - "приколи скінчилися".
У Зеленського відповіли Вакарчуку: радять співакові "спуститися з гори"

"Багато хто вважає, що у нас вся компанія "по приколу". Коли ми вирішили брати участь, то розуміли, що це відповідальний процес для всіх нас і для Володимира Олександровича. Назад дороги немає. Тут все дуже серйозно. Жартів вже немає", - заявили в команді шоу-мена, відповідаючи на питання журналіста LIGA.net.

На думку координатора штабу Олександра Корнієнка, заяви Вакарчука пов'язані з нерозумінням суті того, що відбувається навколо кампанії Зеленського. "Може бути, для Святослава з високої гори, на якій він сидить, здається, що це виглядає, як прикол, але сьогодні можна сказати - жарти закінчилися", - додав Корнієнко.

Координатор зазначив, що для волонтерів та експертів, які допомагають Зеленському, відкривши близько 80 офісів по Україні - "це вже давно не по приколу", як і для "п'яти мільйонів людей, які збираються голосувати за Зеленського".

Нагадаємо, що Святослав Вакарчук, чию кандидатуру хотів би бачити на виборах президента кожен п’ятий українець, закликає голосувати відповідально. 

"Тисячі наших співвітчизників, в тому числі молодих людей, віддавали своє життя і віддають прямо зараз для того, щоб ми з вами могли вільно обирати. Пам’ятаймо про це. Голосуймо відповідально! Голосуймо не "по приколу"! Не вбиваймо мрію", – закликав Вакарчук.

Нагадаємо, що влітку 2018 року тоді ще шоумен Зеленський зняв відеозвернення до Вакарчуку з натяком на те, щоб разом піти на вибори.

"Слава, ну що. Ти" так "або" ні"? Тому що якщо ти залізно" так "або точно" ні ", - ну тоді і я", - сказав тоді Зеленський.

Однак в результаті Вакарчук не пішов на вибори, а Зеленський балотується.

Вакарчук в 2018 році розглядався соціологами одним з найбільш рейтингових кандидатів в Президенти.

Музикант виступав на важливих суспільних заходах, таких як форум YES Віктора Пінчука, на одних майданчиках з іншими кандидатами, але сам так чітко і не заявляв про своє політичне майбутнє і в підсумку на став балотуватися.

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27 03 2019 17:30
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