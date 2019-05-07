Зеленського закликають не допустити повернення "Сватів"

Голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко у відеозвернені нагадав, що рішення Окружного адміністративного суду Києва скасувало накази Держкіно, Міністерства культури і Служби безпеки України й дозволило серіалу повернутися на екрани.

Іллєнко також нагадав, що у 2017 році російського актора Федора Добронравова внесли в "чорний список" в Україні, після чого дозвіл на прокат фільму скасували. Однак суд послався на те, що в СБУ неправильно склали довідку щодо загрози Добронравова національній безпеці України, йдеться в "Громадське".

"Кілька днів тому до Держкіно звернулися представники каналу "1+1" з проханням щодо видачі прокатного посвідчення на другий сезон серіалу "Свати", який нещодавно проходив оцінку експертної комісії. Тоді висновок був негативний, але вони наразі перемонтували серіал — і Держкіно змушене діяти згідно з чинним законодавством", — зазначив Іллєнко.

"Я глибоко переконаний, що питання "Сватів" виходить за межі юридичного аспекту, воно лежить в площині моральній і політичній", — наголосив глава Держкіно.

У зв'язку з цим він звернувся до Зеленського: "Пане Володимире, Ви вже не є продюсером серіалу "Свати", не є його виробником — сьогодні Ви є президентом України Я вважаю, що саме Ви маєте ухвалити рішення щодо подальшої долі цього серіалу і показати, що для Вас є пріоритетом — повернення цього продукту в ефір чи очищення інформаційного простору України від українофобів, що нехтують національним суверенітетом і територіальною цілісністю нашої держави".

Іллєнко додав, що знає від оточення Зеленського, що він "дуже емоційно і болісно" сприйняв заборону "Сватів" у 2017 році і це стало поштовхом до того, що він вирішив претендувати на пост президента

"Але не повторюйте помилок Ваших попередників. Серіал "Свати" — це Ваша "Липецька фабрика". І хай Вас не вводить в оману високий рейтинг перегляду цього серіалу, адже і цукерки "Рошен" із захопленням і насолодою поїдала вся Україна", — застеріг Зеленського голова Держкіно.

Напередодні експертна комісія при Державному агентстві з питань кіно проголосувала за відмову у видачі повторного прокатного посвідчення на другий сезон серіалу "Свати" виробництва ТОВ "Кіноквартал". 1+1 media оскаржуватиме рішення в суді.

Нагадаємо, що 29 листопада на своїй сторінці у Facebook очільник Державного комітету України з питань кіно Пилип Іллєнко написав, що Держкіно заборонило серіал "Свати".

Раніше в Мінкульті заявили, що внесли російського актора Федора Добронравова, який знімається в серіалі "Свати" студії "Квартал 95", у так званий чорний список - перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Це веде до заборони на показ серіалу.

До цього Служба безпеки ухвалила рішення заборонити в'їзд на три роки російському актору Федору Добронравову, який відомий за серіалом "Свати". Прес-секретар СБУ Олена Гітлянська у відеозверненні заявила, що він публічно підтримує анексію Криму та відвідував окупований півострів, хоча сам Добронравов спростовує таку інформацію.

У відповідь художній керівник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський, який має безпосереднє відношення до серіалу, записав відеозвернення, в якому розкритикував заборону на в'їзд Добронравову.

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