Зеленському варто уникати американської політики, попереджають республіканці
Навіть деякі республіканські прихильники України на Капітолійському пагорбі заявили, що український президент припустився стратегічної помилки, відвідавши на вихідних збройовий завод у Скрентоні, штат Пенсильванія, й втрутився в президентські перегони, назвавши Джей-Ді Венса, напарника Трампа, "занадто радикальним" у нещодавно опублікованому інтерв'ю виданню The New Yorker.
Візит на завод викликав критику з боку спікера Майка Джонсона, який засудив його як упереджений передвиборчий захід на знак солідарності з демократами.
Про це пише Politico.
Республіканці є ключовим електоратом, якому Зеленський повинен догодити. Але візит до Пенсильванії — і критика Венса — може стати проблемою для українського президента, який вже має справу з колишнім президентом Дональдом Трампом, який звинувачує його в тому, що він не йде на поступки росії.
Оскільки до виборів залишилося менш ніж два місяці, союзники Трампа на Капітолії та за його межами гостро реагують на будь-які закиди на адресу колишнього президента, зокрема й на виступ українського лідера на заході в ключовому штаті (Пенсильванії), зазначає Politico.
"Я просто вважаю помилкою для будь-якого іноземного лідера втручатися в нашу внутрішню політику, а Україні потрібні всі друзі, яких вона може отримати — тому я думаю, що це була невимушена помилка", — сказав у короткому інтерв'ю сенатор Джон Корнін (республіканець від штату Техас).
Але Корнін додав, що цей інцидент не вплине на підтримку України.
"У будь-якій ситуації, коли ви маєте справу з іншою країною, втручатися у її внутрішню політику — це нерозумно. Моя порада будь-кому — триматися подалі від американської політики", — зазначив голова Комітету з питань асигнувань Палати представників Конгресу США Том Коул.
Нагадаємо, що голова Наглядового комітету Палати представників Конгресу США республіканець Джеймс Комер у середу, 25 вересня, розпочав розслідування щодо нещодавнього візиту президента України Володимира Зеленського на завод з виробництва боєприпасів у Пенсильванії.
Крім того, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон вимагає від Зеленського негайно звільнити посла України у США Оксану Маркарову, звинувативши її у втручанні в американські вибори.