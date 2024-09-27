Зеленському варто уникати американської політики, попереджають республіканці

Водночас республіканець Корнін вважає, що "підтримка України не припиниться через один інцидент".

Навіть деякі республіканські прихильники України на Капітолійському пагорбі заявили, що український президент припустився стратегічної помилки, відвідавши на вихідних збройовий завод у Скрентоні, штат Пенсильванія, й втрутився в президентські перегони, назвавши Джей-Ді Венса, напарника Трампа, "занадто радикальним" у нещодавно опублікованому інтерв'ю виданню The New Yorker.

Візит на завод викликав критику з боку спікера Майка Джонсона, який засудив його як упереджений передвиборчий захід на знак солідарності з демократами.

Про це пише Politico.

Республіканці є ключовим електоратом, якому Зеленський повинен догодити. Але візит до Пенсильванії — і критика Венса — може стати проблемою для українського президента, який вже має справу з колишнім президентом Дональдом Трампом, який звинувачує його в тому, що він не йде на поступки росії.

Оскільки до виборів залишилося менш ніж два місяці, союзники Трампа на Капітолії та за його межами гостро реагують на будь-які закиди на адресу колишнього президента, зокрема й на виступ українського лідера на заході в ключовому штаті (Пенсильванії), зазначає Politico.

"Я просто вважаю помилкою для будь-якого іноземного лідера втручатися в нашу внутрішню політику, а Україні потрібні всі друзі, яких вона може отримати — тому я думаю, що це була невимушена помилка", — сказав у короткому інтерв'ю сенатор Джон Корнін (республіканець від штату Техас).

Але Корнін додав, що цей інцидент не вплине на підтримку України.

"У будь-якій ситуації, коли ви маєте справу з іншою країною, втручатися у її внутрішню політику — це нерозумно. Моя порада будь-кому — триматися подалі від американської політики", — зазначив голова Комітету з питань асигнувань Палати представників Конгресу США Том Коул.

Нагадаємо, що голова Наглядового комітету Палати представників Конгресу США республіканець Джеймс Комер у середу, 25 вересня, розпочав розслідування щодо нещодавнього візиту президента України Володимира Зеленського на завод з виробництва боєприпасів у Пенсильванії.

Крім того, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон вимагає від Зеленського негайно звільнити посла України у США Оксану Маркарову, звинувативши її у втручанні в американські вибори.