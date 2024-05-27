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ПОЛІТИКА

Зеленський 28 травня після візиту до Іспанії відвідає Португалію

27 травня 2024, 20:39
Зеленський 28 травня після візиту до Іспанії відвідає Португалію
Джерело: president.gov.ua
Візит спрямований на поглиблення добрих відносин між Україною та Португалією.

Президент України Володимир Зеленський вже завтра, 28 травня, відвідає Португалію із офіційним візитом.

Про це повідомили у канцелярії глави Португалії Марселу Ребелу де Соузи.

Як сказано у повідомленні, візит спрямований на поглиблення добрих відносин між Україною та Португалією. Особливу увагу приділять зміцненню співробітництва у сфері безпеки та оборони.

Португалія має намір підтвердити прихильність до суверенітету та територіальної цілісності України, а також збереження політичної, військової, фінансової та гуманітарної підтримки Києва.

"Під час перебування в країні президент України проведе робочі зустрічі з прем'єр-міністром Луїшем Монтенегро і буде прийнятий президентом Марсело Ребелу де Соузою", - уточнили в канцелярії.

Нагадаємо, cьогодні з офіційним візитом президент України Володимир Зеленський прибув до Іспанії.

Україна та Іспанія підписали угоду про гарантії безпеки. Це вже десятий договір такого типу для Києва.

Володимир ЗеленськийПортугаліявізит

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