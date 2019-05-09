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Зеленський: Антикорупційний суд хотіли завалити дрібними справами, ми це виправимо

ВАКС отримає тільки найгучніші кримінальні провадження
Президент Володимир Зеленський пообіцяв змінити межі підслідності, щоб у Вищий антикорупційний суд не потрапляли зовсім дрібні справи.
Зеленський: Антикорупційний суд хотіли завалити дрібними справами, ми це виправимо

"Є проблеми, яких ми ще не встигли вирішити - це питання з межами підслідності. Раніше дехто на законодавчому рівні постарався, щоб усю вашу роботу можна було заблокувати, іншими словами - завалити тисячами справ. Хтось дуже хотів, щоб ви займалися такими дрібницями, як, мовляв, якийсь сільський голова не так витратив 200 гривень - і таких справ дуже багато. Це робилося для того, щоб гучні справи корупціонерів залишалися в тіні, далеко в шухляді", - сказав Зеленський на брифінгу в рамках початку роботи ВАКС.

Голова ВАКС Валентина Данішевська уточнила, що суду збираються передати близько трьох тисяч кримінальних проваджень.

"До компетенції Вищого антикорупційного суду віднесено 22 склади злочинів за умови, що вони вчинені спецсуб'єктами і розмір збитків перевищує 500 тисяч гривень. За попередніми підрахунками Державної судової адміністрації, з місцевих загальних судів мають надійти 3000 кримінальних проваджень, з яких тільки 190 - це ті, досудове розслідування в яких закінчувало Національне антикорупційне бюро України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури", - сказала вона.

Зеленський нагадав, що ще в липні вніс у Верховну Раду законопроєкт про початок роботи ВАКС, який повинен виправити цю ситуацію.

"Ми працюємо над цим питанням, і Верховна Рада на законодавчому рівні зробить усе, щоб найгучніші справи ви вільно розглядали", - сказав він.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд був створений відповідно до закону, який Верховна Рада прийняла в липні 2018 року. З серпня 2018 року по березень 2019 року відбувся відкритий конкурс, за результатами якого президент Петро Порошенко призначив 38 суддів.

Приміщення Антикорсуду розташовані в Києві за адресою: проспект Перемоги, 41 і Хрещатик, 42А (колишня будівля Печерського райсуду Києва).

Склад суду - 38 суддів. З них 11 працюють в Апеляційній палаті суду. Керівником ВАКС обрано колишню суддю Печенізького райсуду Харківської області Олену Танасевич. Її заступником став адвокат Євген Крук.

Відповідно до закону, Антикорупційному суду підсудні кримінальні провадження про корупційні злочини, якщо розмір предмета злочину або завданих збитків у 500 і більше разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб (на цей момент - 968 тис. гривень).

Суддям, а за потреби і членам їхніх сімей надається цілодобова охорона, а житло оснащується охоронною сигналізацією і тривожними кнопками сигналізації.

Вищий антикорупційний суд був створений у червні 2018 року.

Відкритий конкурс на посади суддів Антикорупційного суду завершили 6 березня.

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05 09 2019 10:46
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