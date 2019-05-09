В Україні запрацював Антикорупційний суд

Корупційні кримінальні провадження - і нові, і ті, що вже слухаються в інших судах - слід передати у ВАКС

Вищий антикорупційний суд України розпочав роботу. Дата початку функціонування установи була визначена на зборах суддів Антикорупційного суду 7 травня цього року.

З дня початку роботи суду корупційні кримінальні виробництва - і нові, і ті, що вже слухаються в інших судах - слід передати в Антикорупційний суд, інформують "Українські новини".

Суд, крім того, буде розглядати клопотання Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Приміщення Антикорсуду розташовані в Києві за адресою: проспект Перемоги, 41 і Хрещатик, 42А (колишня будівля Печерського райсуду Києва).

Склад суду - 38 суддів. З них 11 працюють в Апеляційній палаті суду. Керівником ВАКС обрано колишню суддю Печенізького райсуду Харківської області Олену Танасевич. Її заступником став адвокат Євген Крук.

Відповідно до закону, Антикорупційному суду підсудні кримінальні провадження про корупційні злочини, якщо розмір предмета злочину або завданих збитків у 500 і більше разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб (на цей момент - 968 тис. гривень).

Суддям, а за потреби і членам їхніх сімей надається цілодобова охорона, а житло оснащується охоронною сигналізацією і тривожними кнопками сигналізації.

Вищий антикорупційний суд був створений у червні 2018 року.

Відкритий конкурс на посади суддів Антикорупційного суду завершили 6 березня.