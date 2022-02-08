CУСПІЛЬСТВО НОВИНИІноземні добровольці, які проходять службу у Збройних силах України, під час особливого періоду зможуть продовжувати контракти до 10 років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський дозволив іноземним воїнам-добровольцям під час особливого періоду продовжувати контракти до 10
Фото: з вільного доступу
Відповідний указ №545/2022 "про внесення змін до положення про проходження військової служби у ЗСУ іноземцями та особами без громадянства" президент України Володимир Зеленський підписав 1 серпня, повідомляє сайт глави держави.
Зокрема, положення доповнено новим абзацом, згідно з яким "під час дії особливого періоду для військовослужбовців за їхнім бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 1 до 10 років, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі".
Відповідно до нової редакції положення, початок, призупинення і закінчення проходження військової служби, строки військової служби, граничний вік перебування на ній визначається законом "Про військовий обов'язок і військову службу".
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02 08 2022 14:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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