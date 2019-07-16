Зеленський хоче провести в Україні Олімпіаду
"Нам потрібен певний план, що ми, скажімо, готові за 3-4 роки все побудувати - і тоді можемо бути в черзі і прийняти Олімпіаду. Ми повинні бути амбітними. Треба дати завдання нашим хлопцям, які шукають інвестиції, дати завдання нашому бюджету, щоб щорічно виділялися гроші на об'єкти, які нам потрібні, а потім будуть використані для Олімпіади. Треба хоча б намагатися цього досягти", - цитує президента пресслужба, повідомляє LB.ua.
Бубка сказав Зеленському, що найближча Олімпіада, на проведення якої можна подати заявку - це зимові ігри 2030 року, або літні 2032-го. Він сказав, що реальніше провести в Україні одну з наступних юнацьких олімпіад.
Нагадаємо, що соціологічна служба Центру Разумкова опублікувала результати опитування, що проводили з 5 по 11 липня 2019 року.
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