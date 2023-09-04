Зеленський хоче замінити міністра оборони Резнікова

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вирішив замінити міністра оборони Олексія Резнікова на голову Фонду держмайна Рустема Умєрова.

Про це Зеленський написав в Telegram-каналі.

Президент сказав, що цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення.

"Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому" - заявив Зеленський.

Він додав, що очолити Міністерство має Рустем Умєров.

"Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан Умєров не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури. Осінь – час для посилення. Слава Україні!", підсумував український президент.