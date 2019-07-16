Зеленський, керуючи "Теслою", записав відео про вибори, - ВІДЕО
Відповідне відео президент опублікував 16 липня у Facebook.
"Що стосується парламентської гонки. Я думаю, що політична партія до якої я дуже добре ставлюсь обов'язково всіх переможе і ми тільки тоді зможемо зробити нормальний парламент і зможемо відібрати в уряд фахівців. Але існує така ситуація, що зараз багато шахраїв і аферистів. Хтось відкриває якісь ПП, ТОВ, а потім йде назва тієї партії, яку я не можу назвати в голос, так як це буде агітацією", - сказав Зеленський, кермуючи автівкою.
За його словами, потрібно бути уважним під час голосування за мажоритарників.
Нагадаємо, що соціологічна служба Центру Разумкова опублікувала результати опитування, що проводили з 5 по 11 липня 2019 року.
Читайте також: У Зеленського допускають ще одні дострокові вибори
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- #нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій"Не маю іншого вибору, окрім як брати на себе повну відповідальність та йти в парламент"
- #бізнес_ветеранів: Видавництво містичної літератури "Дім химер" Влада Сорда"Коли повертаєшся з війни, ти нікому не потрібен. І так побудеш місяць-два, і сам собі стаєш непотрібним. Не знаєш, чим займатися. Після років в армії відбувається дуже сильна профдеформація особистості. Якщо себе не брати в руки, можна спитися", - розповідає Влад про те, що відбувається з багатьма людьми, які пройшли війну і не змогли адаптуватися заново до мирного життя
- #нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій
- Як політичні партії використовують адмінресурс? Дослідження Democracy.watch
- #нова_еліта. Дмитро Романович про те як зростити "східноєвропейського тигра"
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці дерев