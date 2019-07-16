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Зеленський, керуючи "Теслою", записав відео про вибори, - ВІДЕО

"Що стосується парламентської гонки. Я думаю, що політична партія до якої я дуже добре ставлюсь обов'язково всіх переможе і ми тільки тоді зможемо зробити нормальний парламент і зможемо відібрати в уряд фахівців"
Президент Володимир Зеленський за кермом автомобіля Tesla розповів про те, як потрібно голосувати на парламентських виборах і не переплутати його улюблену партію.
Зеленський, керуючи "Теслою", записав відео про вибори, - ВІДЕО Скрін

Відповідне відео президент опублікував 16 липня у Facebook.

"Що стосується парламентської гонки. Я думаю, що політична партія до якої я дуже добре ставлюсь обов'язково всіх переможе і ми тільки тоді зможемо зробити нормальний парламент і зможемо відібрати в уряд фахівців. Але існує така ситуація, що зараз багато шахраїв і аферистів. Хтось відкриває якісь ПП, ТОВ, а потім йде назва тієї партії, яку я не можу назвати в голос, так як це буде агітацією", - сказав Зеленський, кермуючи автівкою.

За його словами, потрібно бути уважним під час голосування за мажоритарників.

Нагадаємо, що соціологічна служба Центру Разумкова опублікувала результати опитування, що проводили з 5 по 11 липня 2019 року.

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16 07 2019 11:17
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