Зеленський може відвідати похорон Папи Римського Франциска
Президент України Володимир Зеленський планує поїхати до Риму на прощання з Папою Римським Франциском, який помер від інсульту.
Про це передає "Суспільне" з посиланням на власні джерела.
Зараз у президента очікують на дату поховання Папи Франциска, аби підготувати візит не лише до Риму, а й до Ватикану.
Нагадаємо, 21 квітня стало відомо, що Папа Римський Франциск помер у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта. Йому було 88 років. Він був 266-м главою Римсько-католицької церкви та займав цю посаду з 13 березня 2013 року.
Головний лікар Ватикану Андреа Арканджелі встановив, що понтифік зазнав інсульту, який призвів до коми і серцевої недостатності.
Раніше стало відомо, що президент Дональд Трамп особисто відвідає похорон Папи Римського Франциска у Ватикані.
Цей візит стане першою закордонною поїздкою президента США під час його другого терміну.