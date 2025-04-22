Зеленський може відвідати похорон Папи Римського Франциска

На прощання з понтифіком збирається й президент США.

Президент України Володимир Зеленський планує поїхати до Риму на прощання з Папою Римським Франциском, який помер від інсульту.

Про це передає "Суспільне" з посиланням на власні джерела.

Зараз у президента очікують на дату поховання Папи Франциска, аби підготувати візит не лише до Риму, а й до Ватикану.

Нагадаємо, 21 квітня стало відомо, що Папа Римський Франциск помер у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта. Йому було 88 років. Він був 266-м главою Римсько-католицької церкви та займав цю посаду з 13 березня 2013 року.

Головний лікар Ватикану Андреа Арканджелі встановив, що понтифік зазнав інсульту, який призвів до коми і серцевої недостатності.

Раніше стало відомо, що президент Дональд Трамп особисто відвідає похорон Папи Римського Франциска у Ватикані.

Цей візит стане першою закордонною поїздкою президента США під час його другого терміну.