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ПОЛІТИКА

Зеленський може відвідати похорон Папи Римського Франциска

22 квітня 2025, 11:01
Зеленський може відвідати похорон Папи Римського Франциска
На прощання з понтифіком збирається й президент США.

Президент України Володимир Зеленський планує поїхати до Риму на прощання з Папою Римським Франциском, який помер від інсульту.

Про це передає "Суспільне" з посиланням на власні джерела.

Зараз у президента очікують на дату поховання Папи Франциска, аби підготувати візит не лише до Риму, а й до Ватикану.

Нагадаємо, 21 квітня стало відомо, що Папа Римський Франциск помер у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта. Йому було 88 років. Він був 266-м главою Римсько-католицької церкви та займав цю посаду з 13 березня 2013 року.

Головний лікар Ватикану Андреа Арканджелі встановив, що понтифік зазнав інсульту, який призвів до коми і серцевої недостатності.

Раніше стало відомо, що президент Дональд Трамп особисто відвідає похорон Папи Римського Франциска у Ватикані.

Цей візит стане першою закордонною поїздкою президента США під час його другого терміну.

Папа РимськийпохоронВолодимир Зеленський

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