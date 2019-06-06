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Зеленський надав свій літак для повернення дітей з Грузії

Президент Володимир Зеленський наказав Держуправлінню справами надати літак для доставки в Україну з Грузії десятьох дітей, матір яких заарештували за підозрою в торгівлі людьми
Також ДУС має оплатити доставку.
Зеленський надав свій літак для повернення дітей з Грузії Фото: gettyimages.com

"Державному управлінню справами забезпечити в установленому порядку перевезення з Грузії в Україну літаком Державного авіаційного підприємства "Україна" позбавлених батьківського піклування десятьох дітей, які є громадянами України", - зазначається в розпорядженні глави держави №59/2019-рп, йдеться в "УП".

Супроводжувати дітей Зеленський доручив уповноваженому президента з прав дитини Миколі Кулебі, уповноваженим представникам Ярмолинецької районної державної адміністрації Хмельницької області та іншим супроводжуючим особам.

Нагадаємо, що 24 квітня в Грузії правоохоронці затримали громадянку України, яка разом з 10 дітьми потрапила на грузинську територію з Росії. Жінка затримана за звинуваченням у торгівлі неповнолітніми.

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06 06 2019 21:54
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