Зеленський надав свій літак для повернення дітей з Грузії
"Державному управлінню справами забезпечити в установленому порядку перевезення з Грузії в Україну літаком Державного авіаційного підприємства "Україна" позбавлених батьківського піклування десятьох дітей, які є громадянами України", - зазначається в розпорядженні глави держави №59/2019-рп, йдеться в "УП".
Супроводжувати дітей Зеленський доручив уповноваженому президента з прав дитини Миколі Кулебі, уповноваженим представникам Ярмолинецької районної державної адміністрації Хмельницької області та іншим супроводжуючим особам.
Нагадаємо, що 24 квітня в Грузії правоохоронці затримали громадянку України, яка разом з 10 дітьми потрапила на грузинську територію з Росії. Жінка затримана за звинуваченням у торгівлі неповнолітніми.
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