Зеленський нагородив посмертно пілота F-16, який загинув в авіакатастрофі
Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв українському пілотові Олексію "Мунфішу" Месю, який загинув у катастрофі F-16 26 серпня 2024 року у бою під час ракетної атаки рф, звання Героя України з орденом "Золота Зірка".
Про це йдеться в указі №165/2025
"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:
Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Месю Олексію Сергійовичу – полковнику", - йдеться в документі.
Нагадаємо, що в кінці минулого літа в Україні розбився F-16.
Пізніше стало відомо, що Україна влітку збила свій F-16 через США, які не надали повну інформацію про систему.