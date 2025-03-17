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Зеленський нагородив посмертно пілота F-16, який загинув в авіакатастрофі

17 березня 2025, 14:44
Зеленський нагородив посмертно пілота F-16, який загинув в авіакатастрофі
Йому було присвоєно звання Героя України.

Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв українському пілотові Олексію "Мунфішу" Месю, який загинув у катастрофі F-16 26 серпня 2024 року у бою під час ракетної атаки рф, звання Героя України з орденом "Золота Зірка".

Про це йдеться в указі №165/2025

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Месю Олексію Сергійовичу – полковнику", - йдеться в документі. 

Нагадаємо, що в кінці минулого літа в Україні розбився F-16.

Пізніше стало відомо, що Україна влітку збила свій F-16 через США, які не надали повну інформацію про систему.   

 
F-16війна в Українігерой

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