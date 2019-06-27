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Після звільнення Луценка Зеленський назве свого генпрокурора

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що президент Володимир Зеленський назве свою кандидатуру на пост генерального прокурора одразу після звільнення чинного очільника відомства Юрія Луценка
За його словами, позиція президента була чіткою про те, що очільника генпрокуратури потрібно змінювати і офіс президента уже клопотав про це у Верховні й Раді.
Після звільнення Луценка Зеленський назве свого генпрокурора Фото: "Укрінформ"

"Парламент міг би зробити те, що він може зробити – нарешті відправити Юрія Віталійовича у відставку і дати можливість новообраному українському президенту хоча би подати ту кандидатуру, яку він буде вважати за потрібну", - розповів Разумков у інтерв’ю Українському радіо, йдеться в "УП".

На уточнююче питання, про кого саме йдеться, глава "Слуги народу" відповів: "Я думаю, що президент одразу озвучить цю кандидатуру, як тільки буде знятий чинний генпрокурор".

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін заявив, що у поданні про надання згоди Верховної Ради на звільнення генпрокурора Юрія Луценка немає жодної з підстав, яка дозволяє відправити його у відставку.

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27 06 2019 13:14
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