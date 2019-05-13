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Зеленський не прийшов на суд у справі про демонстрацію бюлетеня

Суд почав розгляд без участі новообраного президента
Новообраний президент Володимир Зеленський не з'явився на засідання в Оболонський районний суд Києва з приводу адміністративного правопорушення за демонстрацію свого виборчого бюлетеня 21 квітня під час голосування у другому турі виборів Президента.
Зеленський не прийшов на суд у справі про демонстрацію бюлетеня Фото: tsn.ua

При цьому в суд з'явилися два його представники, інформує LB.ua.

Суд почав розгляд справи без участі Зеленського.

Нагадаємо, до кандидата в президенти Володимира Зеленського приїхала поліція через показ бюлетеня на виборчій дільниці.

Кандидат у президенти Володимир Зеленський на виборчій дільниці показав заповнений бюлетень.

Після цього Зеленський запитав, чи можна так робити, а після негативної відповіді сказав журналістам: "Я вам його не показував".

 

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13 05 2019 14:55
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