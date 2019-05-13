Зеленський не прийшов на суд у справі про демонстрацію бюлетеня Суд почав розгляд без участі новообраного президента

Новообраний президент Володимир Зеленський не з'явився на засідання в Оболонський районний суд Києва з приводу адміністративного правопорушення за демонстрацію свого виборчого бюлетеня 21 квітня під час голосування у другому турі виборів Президента.

Фото: tsn.ua

При цьому в суд з'явилися два його представники, інформує LB.ua. Суд почав розгляд справи без участі Зеленського. Нагадаємо, до кандидата в президенти Володимира Зеленського приїхала поліція через показ бюлетеня на виборчій дільниці. Кандидат у президенти Володимир Зеленський на виборчій дільниці показав заповнений бюлетень. Після цього Зеленський запитав, чи можна так робити, а після негативної відповіді сказав журналістам: "Я вам його не показував".

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