ПОЛІТИКА НОВИНИНовообраний президент Володимир Зеленський не з'явився на засідання в Оболонський районний суд Києва з приводу адміністративного правопорушення за демонстрацію свого виборчого бюлетеня 21 квітня під час голосування у другому турі виборів Президента.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський не прийшов на суд у справі про демонстрацію бюлетеня
Суд почав розгляд без участі новообраного президента
Фото: tsn.ua
При цьому в суд з'явилися два його представники, інформує LB.ua.
Суд почав розгляд справи без участі Зеленського.
Нагадаємо, до кандидата в президенти Володимира Зеленського приїхала поліція через показ бюлетеня на виборчій дільниці.
Кандидат у президенти Володимир Зеленський на виборчій дільниці показав заповнений бюлетень.
Після цього Зеленський запитав, чи можна так робити, а після негативної відповіді сказав журналістам: "Я вам його не показував".
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