Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Зеленський обговорив із генсеком ООН можливість продовжити "зернову угоду"

18 липня 2023, 08:51
Зеленський обговорив із генсеком ООН можливість продовжити
Як зазначив Зеленський, дії кремля є черговою спробою "зробити зброєю голод та дестабілізацію глобального продовольчого ринку".

Президент України Володимир Зеленський обговорив із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем можливість продовжити "зернову угоду", незважаючи на спробу рф зірвати пролонгацію цієї угоди.

Про це передає глава Української держави у Telegram-каналі.

Як зазначив Зеленський, дії кремля є черговою спробою "зробити зброєю голод та дестабілізацію глобального продовольчого ринку".

"Держава-терорист поставила під загрозу життя 400 мільйонів людей у різних країнах, які залежать від українського продовольчого експорту", - наголосив президент.

Також Зеленський назвав країни Африки та Азії, де спостерігається найбільш критична ситуація: це Сомалі, Ефіопія, Південний Судан та Ємен.

"Чорноморську зернову ініціативу необхідно зберегти. Домовились із паном Гутеррішем працювати разом і з відповідальними державами, щоб відновити продовольчу безпеку та постачання продовольства шляхами у Чорному морі", - розповів глава держави.

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну окупанти почали блокувати порти нашої країни. Пізніше Туреччина та ООН підписали окремі угоди з Україною та росією щодо "зернового коридору" у Чорному морі, які передбачають експорт українського продовольства.

Дія ініціативи кілька разів тривала, при цьому постійно перед тим, як терміни спливали, москва заявляла, що не продовжуватиме роботу "коридора" і намагалася продавити винятки із санкцій або додаткові можливості для російського експорту. Але так і не досягала результату.

17 липня прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернової угоди" фактично припинено.

Президент Володимир Зеленський висловився про ситуацію і зазначив, що Україна готова продовжувати дію "зернової угоди", проте для цього потрібна відповідь Туреччини та ООН.

ООНзеленськийзернова угода

Останні матеріали

росія як прототип ГУЛАГу. Заколот Прігожина – це виступ
Політика
росія як прототип ГУЛАГу. Заколот Прігожина – це виступ "сук" проти "придурків" – ексдиректор естонської розвідки Ерік Крос
Переклад iPress – 18 липня 2023, 11:56
Час реагувати. путін націлив ядерну зброю на НАТО – Челс Міхта
Політика
Час реагувати. путін націлив ядерну зброю на НАТО – Челс Міхта
Переклад iPress – 18 липня 2023, 08:23
Вірним курсом рубля… За кілька місяців економіка росії перетворилася з поганої на ще гіршу – Business Insider
Бізнес & Фінанси
Вірним курсом рубля… За кілька місяців економіка росії перетворилася з поганої на ще гіршу – Business Insider
Переклад iPress – 17 липня 2023, 16:34
Як російські війська чекають на підкріплення з шахтарів. Та про військові невдачі, засновані на диктатурі – Том Купер
Cуспільство
Як російські війська чекають на підкріплення з шахтарів. Та про військові невдачі, засновані на диктатурі – Том Купер
Переклад iPress – 17 липня 2023, 10:57
Результати Вільнюсу не такі погані, як може здаватися. Проте склянка повна наполовину – Філліпс О'Брайен
Політика
Результати Вільнюсу не такі погані, як може здаватися. Проте склянка повна наполовину – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 липня 2023, 08:36
Ніяка ізраїльська модель для України не спрацює. Тільки вступ до НАТО, бо інакше Байден стане батьком української ядерної бомби – Еліот Коен
Політика
Ніяка ізраїльська модель для України не спрацює. Тільки вступ до НАТО, бо інакше Байден стане батьком української ядерної бомби – Еліот Коен
Переклад iPress – 14 липня 2023, 15:04
Руйнівна тінь російської доктрини Обами. Байден повернув до уряду багатьох творців його боязкого підходу – Foreign Policy
Політика
Руйнівна тінь російської доктрини Обами. Байден повернув до уряду багатьох творців його боязкого підходу – Foreign Policy
Переклад iPress – 14 липня 2023, 12:57
Гладіатори Попова та скорочення російських резервів. Що зміниться від заміни Попова на Ляміна – Том Купер
Cуспільство
Гладіатори Попова та скорочення російських резервів. Що зміниться від заміни Попова на Ляміна – Том Купер
13 липня 2023, 23:27
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється