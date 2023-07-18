Зеленський обговорив із генсеком ООН можливість продовжити "зернову угоду"

Як зазначив Зеленський, дії кремля є черговою спробою "зробити зброєю голод та дестабілізацію глобального продовольчого ринку".

Президент України Володимир Зеленський обговорив із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем можливість продовжити "зернову угоду", незважаючи на спробу рф зірвати пролонгацію цієї угоди.

Про це передає глава Української держави у Telegram-каналі.

Як зазначив Зеленський, дії кремля є черговою спробою "зробити зброєю голод та дестабілізацію глобального продовольчого ринку".

"Держава-терорист поставила під загрозу життя 400 мільйонів людей у різних країнах, які залежать від українського продовольчого експорту", - наголосив президент.

Також Зеленський назвав країни Африки та Азії, де спостерігається найбільш критична ситуація: це Сомалі, Ефіопія, Південний Судан та Ємен.

"Чорноморську зернову ініціативу необхідно зберегти. Домовились із паном Гутеррішем працювати разом і з відповідальними державами, щоб відновити продовольчу безпеку та постачання продовольства шляхами у Чорному морі", - розповів глава держави.

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну окупанти почали блокувати порти нашої країни. Пізніше Туреччина та ООН підписали окремі угоди з Україною та росією щодо "зернового коридору" у Чорному морі, які передбачають експорт українського продовольства.

Дія ініціативи кілька разів тривала, при цьому постійно перед тим, як терміни спливали, москва заявляла, що не продовжуватиме роботу "коридора" і намагалася продавити винятки із санкцій або додаткові можливості для російського експорту. Але так і не досягала результату.

17 липня прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернової угоди" фактично припинено.

Президент Володимир Зеленський висловився про ситуацію і зазначив, що Україна готова продовжувати дію "зернової угоди", проте для цього потрібна відповідь Туреччини та ООН.