Зеленський обговорив з прем'єром Японії наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС

Японський прем'єр висловив солідарність з українським народом та повідомив, що Японія готує пакет гуманітарної допомоги для України з урахуванням переліку першочергових потреб.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда провели телефонну розмову. Лідери обговорили наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський подякував прем'єру за проведення саміту лідерів країн G7 та назвав головування Японії успішним.

Глава держави розповів Фуміо Кішіді про наслідки підриву росією Каховської гідроелектростанції та свій візит у південні регіони, які затопило через дії окупантів. Також гарант наголосив, що руйнування дамби Каховської ГЕС створило загрози для Запорізької АЕС.

"Агресор спричинив масштабну техногенну, екологічну та гуманітарну катастрофу. Це - свідомий терористичний акт і черговий воєнний злочин росії", - заявив він.

Японський прем'єр висловив солідарність з українським народом та повідомив, що Японія готує пакет гуманітарної допомоги для України з урахуванням переліку першочергових потреб, які передала українська сторона.

Лідери обговорили ситуацію на фронті, допомогу Японії у розмінуванні та відбудові України, а також формулу миру. Прем'єр заявив, що Японія на початку наступного року готова провести конференцію з питань відновлення України.

росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС в ніч на 6 червня. При цьому світ дуже стримано відреагував на терористичний акт рф. До прикладу, ООН зранку у Twitter опублікувала привітання з днем російської мови, а низка західних ЗМІ висловили сумніви у причетності росії до підриву ГЕС.