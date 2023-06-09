Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Зеленський обговорив з прем'єром Японії наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС

09 червня 2023, 13:48
Зеленський обговорив з прем'єром Японії наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС
Японський прем'єр висловив солідарність з українським народом та повідомив, що Японія готує пакет гуманітарної допомоги для України з урахуванням переліку першочергових потреб.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда провели телефонну розмову. Лідери обговорили наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський подякував прем'єру за проведення саміту лідерів країн G7 та назвав головування Японії успішним.

Глава держави розповів Фуміо Кішіді про наслідки підриву росією Каховської гідроелектростанції та свій візит у південні регіони, які затопило через дії окупантів. Також гарант наголосив, що руйнування дамби Каховської ГЕС створило загрози для Запорізької АЕС.

"Агресор спричинив масштабну техногенну, екологічну та гуманітарну катастрофу. Це - свідомий терористичний акт і черговий воєнний злочин росії", - заявив він.

Японський прем'єр висловив солідарність з українським народом та повідомив, що Японія готує пакет гуманітарної допомоги для України з урахуванням переліку першочергових потреб, які передала українська сторона.

Лідери обговорили ситуацію на фронті, допомогу Японії у розмінуванні та відбудові України, а також формулу миру. Прем'єр заявив, що Японія на початку наступного року готова провести конференцію з питань відновлення України.

росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС в ніч на 6 червня. При цьому світ дуже стримано відреагував на терористичний акт рф. До прикладу, ООН зранку у Twitter опублікувала привітання з днем російської мови, а низка західних ЗМІ висловили сумніви у причетності росії до підриву ГЕС.

ЯпоніязеленськийКаховська ГЕС

Останні матеріали

Чому росія зруйнувала дамбу саме зараз? російські військові готуються відступати – Сет Кропсі
Чому росія зруйнувала дамбу саме зараз? російські військові готуються відступати – Сет Кропсі
Переклад iPress – 09 червня 2023, 12:03
Український наступ ще не розпочався. А якщо і розпочався, то на якійсь ділянці фронту, про яку ніхто не знає – Том Купер
Cуспільство
Український наступ ще не розпочався. А якщо і розпочався, то на якійсь ділянці фронту, про яку ніхто не знає – Том Купер
Переклад iPress – 09 червня 2023, 06:47
Руйнування Каховської греблі одним ударом неможливо. Всі можливі версії росії – це море брехні – Том Купер
Політика
Руйнування Каховської греблі одним ударом неможливо. Всі можливі версії росії – це море брехні – Том Купер
Переклад iPress – 08 червня 2023, 12:17
Підрив Каховської ГЕС. Десять порад, як писати про катастрофу – Тімоті Снайдер
Політика
Підрив Каховської ГЕС. Десять порад, як писати про катастрофу – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 08 червня 2023, 11:15
Наступ, який сягає москви, Пекіна і Вашингтона. Для України настає день
Політика
Наступ, який сягає москви, Пекіна і Вашингтона. Для України настає день "Д" – Давід Ігнатіус
Переклад iPress – 08 червня 2023, 08:53
Все, що має значення в путінському бардаку – це
Політика
Все, що має значення в путінському бардаку – це "хороші новини". І це логічний результат його правління – Том Купер
Переклад iPress – 07 червня 2023, 16:53
Шлях до перемоги України? Він прокладається через Крим – Джон Гербст і Деніел Фрід
Політика
Шлях до перемоги України? Він прокладається через Крим – Джон Гербст і Деніел Фрід
Переклад iPress – 07 червня 2023, 13:55
Підрив Каховської ГЕС та реакція кремлядей. путін і його ФСБ перетворили росію на терористичну державу – Том Купер та інші
Cуспільство
Підрив Каховської ГЕС та реакція кремлядей. путін і його ФСБ перетворили росію на терористичну державу – Том Купер та інші
Переклад iPress – 07 червня 2023, 00:58
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється