НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський оголосив конкурс на вакантну посаду керівника Державного управління справами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський оголосив конкурс на посаду керівника Держуправсправами
"Відповідно до частини другої статті 23 Закону України "Про державну службу": оголосити конкурс на заміщення вакантної посади керівника Державного управління справами"
Фото: president.gov.ua
Розпорядження №63/2019-рп оприлюднено на сайті глави держави, повідомляє LB.ua.
"Відповідно до частини другої статті 23 Закону України "Про державну службу": оголосити конкурс на заміщення вакантної посади керівника Державного управління справами", - йдеться в документі.
Президент також затвердив умови проведення цього конкурсу.
11 червня Володимир Зеленський звільнив керівника Держуправління справами Івана Куцика і призначив тимчасовим виконувачем обов'язків глави Держуправсправами Сергія Борзова.
Нагадаємо, що сьогодні президент Зеленський створив Офіс президента і комісію з реорганізації Адміністрації президента.
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20 06 2019 22:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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