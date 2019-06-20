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Зеленський оголосив конкурс на посаду керівника Держуправсправами

"Відповідно до частини другої статті 23 Закону України "Про державну службу": оголосити конкурс на заміщення вакантної посади керівника Державного управління справами"
Президент Володимир Зеленський оголосив конкурс на вакантну посаду керівника Державного управління справами.
Зеленський оголосив конкурс на посаду керівника Держуправсправами Фото: president.gov.ua

Розпорядження №63/2019-рп оприлюднено на сайті глави держави, повідомляє LB.ua.

"Відповідно до частини другої статті 23 Закону України "Про державну службу": оголосити конкурс на заміщення вакантної посади керівника Державного управління справами", - йдеться в документі.

Президент також затвердив умови проведення цього конкурсу.

11 червня Володимир Зеленський звільнив керівника Держуправління справами Івана Куцика і призначив тимчасовим виконувачем обов'язків глави Держуправсправами Сергія Борзова.

Нагадаємо, що  сьогодні президент Зеленський створив Офіс президента і комісію з реорганізації Адміністрації президента.

 

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20 06 2019 22:24
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